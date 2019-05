5 DOKAZANO NAJBOLJIH VOĆKI ZA MRŠAVLJENJE: ovo voće topi salo sa stomaka i stanjuje struk

Voće je prirodna slatka užina koja zbog velike količine vlakna pomaže da lakše izgubimo višak kilograma, a evo koje voće je najbolji izbor za mršavljenje, piše Lovesensa.



Grejpfrut sadrži malo kalorija i ima nizak glikemisjki indeks. Istraživanja pokazuju da ukoliko svakog dana jedemo grejpfrut ili pijemo njegov sok, masne naslage će početi postepeno da nestaju. Takođe, ovo voće je odlično za regulisanje nivoa šećera u krvi, holesterola i visokog pritiska. Jabuke imaju malo kalorija, bogate su vlaknima i istraživanja dokazuju da su odlična namirnica za mršavljenje.



Jabuke brzo pružaju osećaj sitosti i smanjuju apetit, a polifenoli iz jabuka pomažu da regulišete nivo holesterola. Preporučuje se da tokom dijete jedete cele jabuke sa korom. Kivi je prirodni izvor vitamina C i E, folne kiseline i sadrži vlakna. Naučna istraživanja dokazuju da ukoliko svakog dana tokom 12 nedelja pojedemo dva kivija dnevno, uspećemo lakše da se oslobodimo viška kilograma i vratićemo organizam u ravnotežu.



Pomorandže sadrže malo kalorija, a bogate su vitaminom C i vlaknima, što ih čini odličnom namirnicom u borbi protiv gojaznosti. Stručnjaci preporučuju da u svrhu mršavljenja umesto ceđene pomorandže treba jesti pomorandžu u kriškama. Na ovaj način voće će nas zasititi i smanjijti apetit. Banane sadrže kalijum, magnezijum, mangan, vlakna, antioksidanse i vitamine A, B6 i vitamin C. Ovo voće je bogato pektinom koji poboljšava varenje, a i daje nam neophodnu energiju nakon treninga.



