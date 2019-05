Topla voda sa limunom za dobro zdravlje

1. Jača imunitet - Limun je krcat vitaminom C koji pomaže u borbi s virozama i jača imunitet. Sadrži i kalcijum koji kontroliše krvni pritisak i deluje protivupalno. Savšen je u borbi protiv astme i drugih bolesti disajnih puteva. Pomaže gvožđu dase apsorbuje u telu.

2. Deluje kao antioksidans - Direktan unos ove čarobne tečnosti u želudac čisti telo od toksina i sprečava nastajanje kancerogenih, abnormalnih ćelija u telu i njihovo razvijanje.

3. Pomaže kod mršavljenja - Limunov sok sadrži pektine, polisaharide koji smanjuju želju za hranom. Čaša vode s limunom odmah nakon buđenja pruža osećaj sitosti i pomaže hrani da se brže razgradi.

4. Balansira PH vrednosti - Limunska kiselina kao i askorbinska kiselina koje se nalaze u limunu alkalizuju naš organzam, odnosno krv te ga dovode u balans i time sprečavaju razvoj brojnih bolesti.

5. Obnavlja ćelije kože - Ovaj čarobni napitak značajno deluje na kožu, a time i pomaže u zaceljivanju rana i obnavljanju mlade kože te kod smanjivanja vidljivosti ožiljaka. Zbog svog protivupalnog svojstva, ovaj jutarnji napitak izvrstan je borac protiv infekcija rana i opeklina.

6. Za svež dah - Ispijanjem vode s limunom ispira se i usna šupljina koja je prepuna bakterija, uzročnika lošeg zadaha. Isto tako, ova tečnost pomaže kod zubobolje i zarastanja ranica i afti u usnoj šupljini.

7. Deluje kao diuretik - Čaša vode ujutro hidrira telo i vraća izgubljenu tečnost tokom noći. Dehidratacija može uzrokovati umor, tromost i pad imuniteta što može dovesti do zatvora, visokog pritiska i nesanice.

Dokazano zdrava kad se pije topla

