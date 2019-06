DR VANJA ĐOKIĆ O PROŠIRENIM KRVNIM SUDOVIMA: Kad su vrućine teške, i noge otežaju

S dolaskom toplog vremena sve veći broj ljudi ima problem s kapilarima, venama, hemoroidima, bolovima i oticanjem u nogama, kao i mnogim promenama na koži. Zbog toga treba ranije početi terapiju preparatima koji ove tegobe leče i smanjuju



U ovo doba godine lekari imaju sve veći broj pacijenata koji se najčešće žale na težinu, bolove i trnjenje u nogama. Pored ovih subjektivnih simptoma, prisutni su i znaci oboljenja: otoci, proširene vene i vidljivi kapilari. Bolovi se naročito javljaju na kraju radnog dana, ako je pacijent malo duže bio na nogama, pa zbog sile gravitacije i usled viših temperatura dolazi do proširenja površinskih krvnih sudova, tj. do varikoznih, proširenih vena.

BRAONKASTA KOŽA

Na nogama pacijenata primetni su otoci, prošireni kapilari i pigmentacija. Usled slabog izbacivanja limfe, javljaju se otoci, od kojih pacijenti leti najviše trpe. Koža menja boju, postaje braonkastožuta. Zbog propadanja površinskih krvnih sudova dolazi do slabe prokrvljenosti kože u tom delu, pa se pored pigmentacije javljaju i naslage, zadebljanja. Ovo može da dovede do stvaranja ulkusa - grizlica ili ranica na nogama.



Zato se osobama koje su sklone ovim problemima preporučuje da već od proleća, kada počinje toplije vreme, koriste neku lokalnu terapiju u vidu masti koje su najčešće sa heparinom. Heparinske masti mogu da se stavljaju na grizlice, ali ne i na rane koje cure i koje su pod infekcijom. Grizlice leči lekar opšte medicine, ne specijalista.

SAMO ZA POVRŠINSKE PROMENE

Kod starije populacije često se dešava da površinski krvni sud pukne iz čista mira, izlije se krv ispod kože i napravi modricu. Modrice dobro reaguju na heparinske masti. Kod ovih površinskih povreda na koži dolazi do stvaranja otoka, koji dodatno može da napravi pritisak i dovede do bola.

Slična terapija je dobra i kod kontuzija i istegnuća tetiva. Njihova upotreba jedino nije preporučljiva kod pacijenata koji imaju ozbiljno hematološko oboljenje, poput trombocitopenije drugog stepena, odnosno veoma niskih trombocita. Ne daje se ni trudnicama u prvom trimestru trudnoće, već se tada obično propisuje "fraksiparin" u obliku injekcija.



Ovakva terapija mastima i gelovima se ne koristi kod svih oboljenja krvnih sudova nogu, već samo kod površinskih. Na tromboflebite dubokih vena heparin neće delovati, jer je tu reč o ozbiljnijem oboljenju kod koga se stvaraju tromboze, pa se lečenju pristupa drugačije.

ČESTA POJAVA

Problemi sa kapilarima i venama česta su pojava, naročito kod žena. U praksi se primećuje da svaka treća ili četvrta žena ima ovakve probleme nogu, a pogotovu one koje su rađale. Beba u stomaku ipak pravi pritisak na krvne sudove i tom prilikom stradaju krajnji, udaljeni krvni sudovi, jer za razliku od vitalnih organa, ne dobijaju dovoljno krvi. Zato je bitno da se problem utvrdi na početku i leči kako ne bi prerastao u nešto ozbiljnije. Ranije se smatralo da su nabrojane promene na koži isključivo estetski problem, ali danas vaskularni hirurzi gledaju na to kao na medicinski problem koji treba u startu lečiti.

Postoje stepeni propadanja vena od C0 do C6. Do trećeg stepena problemi mogu da se leče lokalnom ili oralnom terapijom. Kada lekar opšte prakse primeti da je problem dublji - da se otoci, recimo, ne javljaju samo leti već i zimi, te da postoji afinitet da se stvara rana - dalje lečenje se nastavlja kod vaskularnog hirurga.

Pomoć kod hemoroida

Po vrućini su česte upale hemoroida. Kad oni prorade, uđu u akutnu fazu, dolazi do otoka, upala, krvarenja i promena u pražnjenju creva. I ovde je reč o proširenim krvnim sudovima, samo što su oni sada na završnom delu debelog creva, u predelu rektuma. Tokom upale hemoroida potrebno je sedam do deset dana koristiti heparin u kombinaciji sa kortikosteroidom kako bi se smanjila upala. Reč je o čepićima, a njihova upotreba ne sme da bude duža od deset dana baš zbog kortikosteroida. Tada mora da se pravi pauza. Kada se upala smiri, pacijent može da nastavi da koristi običan heparin bez kortikosteroida.



Pet znakova inficirane kože

Da bi se utvrdilo da neko ima infekciju na koži, mora da pokazuje svih pet znakova upale: otok, crvenilo, temperaturu, edem i poremećaj u funkciji. U tom slučaju uzima se bris rane i na osnovu rezultata antibiograma nastavlja se lečenje odgovarajućom terapijom.



Crvenilo ne lečite na svoju ruku!

Kod pojave crvenila na koži veoma je bitno da se pacijent obrati lekaru i da ne koristi nikakve preparate na svoju ruku, jer uzrok promena često može da bude neka bakterijska infekcija. Ovakve bolesti su zarazne i leče se penicilinom u visokim dozama, injekcijama, pa i izolacijom pacijenta.

Crvenilo koje prati venu na nozi, uz prisustvo bola, otoka, tople kože i otežanog hodanja, može da bude znak upale dubokih vena - tromboze. U tom slučaju, postoji rizik da se tromb koji se nalazi u venama otkači i ode u srce ili pluća, pa čak i do glave, tako da je obraćanje lekaru na vreme neophodno.



Ožiljci i vidljivi kapilari na licu

Ako je posle povrede zahvaćen dublji sloj kože, nastaje ožiljak koji je duže vreme crven ili ljubičast. Potrebno je vreme da postane bleđi. Samo agresivnije hirurške metode mogu potpuno izbrisati ožiljke, ali upotreba heparinskih masti i gelova može pridoneti njihovoj manjoj vidljivosti. Smanjuju se crvenilo, svrab i osećaj zategnutosti, tako da ožiljci postepeno postaju glatki i manje vidljivi. Najbolje je lečenje početi čim se rana zatvori. Heparin može da bude i "u službi lepote" tako što će smanjiti prokrvljenost i suzbiti kapilare na koži, naročito tokom letnjih meseci, kada dolazi do njihovog širenja.

