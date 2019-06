ŠTA SE DEŠAVA SA INTIMNIM DELOVIMA KAKO GODINE PROLAZE: Muškarci, ovo vas očekuje i NEIZBEŽNO je!

Penis je deo tela kao i svaki drugi i stari podjednako kao i celo telo iako je to muškarcima ponekad zaista zastrašujuće. U zavisnosti od toga koliko godina imate sada, evo šta se dešava sa vašim penisom i testisima.

Menja se veličina penisa

Telo se reguliše uz pomoć testosterona. Sigurno se sećate puberteta kada je vaše telo počelo obilno da ga proizvodi i njegov nivo je bio izuzetno visok od početka puberteta do ranih 20-ih.

Kada napunite 40 godina, on se značajno smanjuje pa to može da dovede do promene u veličini penisa i njegovog smanjenja. Ukoliko imate više masti u predelu stomaka iznad pubične kosti - koža počinje da visi i tako čini da vaš penis izgleda manji.

Nemojte da paničite, jer se vaš ponos ne može smanjiti preko noći i što ste zdraviji to su vam veće šanse da zadržite istu veličinu na koju ste navikli. Neki muškarci nemaju tu sreću, pa penis počinje da im se smanjuje usled nedostatka kolagena u koži.

foto: Profimedia

Penis može da postane zakrivljeniji

Ima mnogo različitih oblika penisa, kao što su neki od njih oblik banane ili paprike. Bez obzira da li je prav ili zakrivljen, vaš penis može da postane zakrivljeniji nego inače kako starite. Ova zakrivljenost neretko je posledica Pejronijeve bolesti kada se tkivo kao ožiljak gomila u penisu. Do ovoga dolazi usled povrede tokom seksa i obično pogađa muškarce između 40 i 60 godina starosti.

Možete imati problem sa erektilnom disfunkcijom

Impotencija pogađa 50 do 55 odsto muškaraca od 40 do 70 godina starosti, ali nije ograničena na ovu starosnu kategoriju. Uzroci mogu biti različiti od fizičkih, psihičkih ili njihove kombinacije.

Nemogućnost da doživite erekciju s vremena na vreme je normalna pojava i može da bude zbog stresa, anksioznosti ili previše alkohola. Ukoliko se dešava često, moguće je da je uzrok hormonski, visoki krvni pritisak ili lekovi koje pijete.

Problemi sa erektilnom disfunkcijom mogu da dovedu do mentalnih problema, ali niste sami u tome. Porazgovarajte sa vašim lekarom i upoznajte se sa vašim opcijama.

foto: Shutterstock

Vaši testisi mogu da se spuste i smanje

Kada vam opadne nivo testosterona, onda se smanjii proizvodnja sperme, pa se zbog toga smanjuju i testisi. Neki muškarci primećuju i to da su im se testisi spustili što je deleom posledica gubitka elastičnosti kože, a nekima su prirodnotestisi spušteni.

Možete da radite posebne vežbe kako biste ojačali ovaj deo tela, a neretko se muškarci podvrgavajui plastičnim operacijama koja sa sobom nosi izvesne rizike. Postoji i niz medicinskih uzroka koji mogu da dovedu do ovog stanja pa vam savetujemo obaveznu posetu lekaru.

Stidne dlake postaju ređe i sede

Ovo je samo još jedan znak da nivo testosterona u vašem telu opada. Sada nećete morati više da se depilirate i brijate.

Najveći problmei su oni koji su vezani za bol u penisu i testisima ili oticanje genitalija. Bilo koja promena koja dovodi do pojave nelagodnosti je razlog da se javite lekaru. Biće vam od koristi i da porazgovarate sa nekim starijim muškarcem i vidite kroz kakvo iskustvo je on prošao. Ali, nekih velikih razloga za brigu nemate.

foto: Profimedia

Kurir.rs/metro.co.uk/Foto: Profimedia

Kurir