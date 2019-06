ALKOHOL I OVE LEKOVE NIKAKO NE MEŠAJTE: Posledice mogu biti ozbiljne, ali i FATALNE!

Alkohol bi trebalo izbegavati bez obzira koje lekove uzimate. Ova kombinacija može biti veoma opasna i ima mnogo razloga zbog kojih ne bi trebalo rizikovati, preporučuju stručnjaci.

Ako uzimate lek koji postepeno otpušta svoje aktivne sastojke tokom dužeg vremenskog perioda ne bi trebalo da konzumirate žestoka alkoholna pića. Može doći do ubrzanog pražnjenja želuca i otapanja tablete. Na taj način u krvotok ulazi prekomerna količina leka. To je naročito opasno u slučaju uzimanja alkohola s nekim vrstama analgetika.

Alkohol značajno pojačava dejstvo tableta za spavanje, sedativa, antidepresiva i ostalih lekova koji sadrže psihoaktivne substance. U kombinaciji s paracetamolom i određenim antireumatskim lekovima dugoročno može oštetiti jetru. Mnogi antibiotici usporavaju razgradnju alkohola u organizmu. Zbog toga može doći do mučnine i povraćanja, a u težim slučajevima do srčane aritmije i otežanog disanja. Do ponovnog konzumiranja alkohola nakon upotrebe antibiotika trebalo bi sačekati pet dana.

Ovo su neki od lekova koje ne biste trebali da mešate sa alkoholom: lekovi s acetaminofenom, lekovi za razređivanje krvi, antibiotici, lekovi protiv raznih napada, tablete protiv bolova, sirup protiv kašlja, kapi za začepljen nos.

Važno je da budete svesni mogućih posledica.

