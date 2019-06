NAKON VELIKOG STRESA JAVLJA SE OPASNO PSIHIČKO OBOLJENJE: ovo su prvi simptomi

Posttraumatski stresni poremećaj je vrsta anksioznosti i javlja se kao posledica psihološkog izlaganja visoko stresnim životnim situacijama, piše Lovesensa.



Kada osoba koja je doživela stres potiskuje neprijatna osećanja, taj stres se duboko u njihovoj duši gomila i kad tad izađe na površinu. Posttraumatski stresni poremećaj uglavnoms se javlja mesec dana nakon stresne situacije, ali postoje slučajevi kada se pojavi nakon nekoliko meseci, pa čak i nekoliko godina. Što duže taj stres "ključa" u osobi, problem postaje veći, kao i simptomi i posledice koje posttraumatski poremećaj izaziva.



Ovaj poremećaj se najčešće javlja nakon saobraćajnih nesreća, životnih situacija u kojem ste prisustvovali nasilju, nakon ozbiljnih zdravstvenih problema, a kod žena se može javiti i nakon porođaja. Simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja razlikuju se od osobe do osobe, ali najčešće dolazi do sledećih promena u ponašanju:



Noćne more, stalno prisećanje na stresan događaj, slike događaja se vraćaju, osećaj bola, pojačano znojenje, strah, izbegavanje razgovora o stresnom događaju, nagle promene raspoloženja (bes, ljutnja, nervoza), nesanica, problemi sa koncentracijom, anksioznost i depresija. Javljaju se i fizički simptomi poput neosnovanih bolova u glavi i problemi sa stomakom.



Posttraumatski stresni poremećaj može se javiti i kod dece kod kojih su prvi simptomi najčešće noćne more i problemi sa spavanjem. Preporučuje se da nakon svakog visoko stresnog događaja razgovarate sa psihoterapeutom koji će pomoći da se na najbolji mogući način suočite sa stresnom situacijom i oslobodite se neprijatnih osećanja.



PROČITAJTE JOŠ:



6 STVARI KOJE TREBA DA ZNATE O DEPRESIJI



10 ZNAKOVA DA STE U NEZDRAVOJ LJUBAVNOJ VEZI



POSTAVITE OVO PITANJE I BRZO OTKRIJTE ČOVEKOVO PRAVO LICE



Foto: Shutterstock

Kurir