6 BOLESTI KOD KOJIH POMAŽE ČAJ OD CIMETA: Odličan je za mršavljenje i štiti telo od opasnih upala i bakterija

Čaj od cimeta pomaže čak kod 6 različitih zdravstvenih problema, a verujemo da ovaj lekoviti začin svako od nas ima u svojoj kuhinji, piše Lovesensa.



Cimet Sadrži antioksidanse polifenole koji sprečavaju slobodne radikale da oštete ćelije i uzrokuju bolesti poput dijabetesa, karcinoma i srčaniih oboljenja. Smanjuje nivo šećera u krvi tako što deluje poput insulina. Takođe usporava razlaganje ugljenih hidrata kako se šećer ne bi povećao nakon obroka. Istraživanja pokazuju da cimet reguliše visok pritisak, nivo triglicerida i sprečava rast lošeg holesterola u krvi. To ga čini moćnim prirodnim lekom za srce. Preko 10 naučnih studija dokazalo je da konzumiranje manje od 120 mg cimeta dnevno može smanjiti rizik od kardiovaskularnih oboljenja.



Iskustva pokazuju da je cimet odličan dodatak u procesu mršavljenja. On deluje tako što ubrzava metabolizam i reguliše apetit. Međutim, važno je da budete oprezni jer preterana konzumacija cimeta može dovesti do krvarenja i problema sa jetrom. Cimet ima antibakterisjko i antigljivično dejstvo jer u sastavu sadrži jedinjene pod nazivom cinamaldehid. To bi značilo da je cimet dobar prirodni lek kod stafilokoke, salmonele i ešerihije koli. Čaj od cimeta ublažava bolne menstrualne grčeve i simptome u PMSu. Takođe može pomoći da se smanji menstrualno krvarenje, kao i mučnina i povraćanje tokom menstruacije.



Čaj od cimeta priprema se tako što jednu kašičicu mlevenog cimeta sipamo u šolju (235ml) proključale vode i promešamo. Možete ga praviti i tako što ćete štapić cimeta držati u proključloj vodi 10 do 15 minuta.



Kurir.rs/Lovesensa/Foto: Shutterstock







