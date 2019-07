Redovno pranje zuba sprečava nastanak karijesa, to znaju i mala deca. Međutim, čak i ako to radite više puta dnevno, to nije garancija da nećete morati da idete kod zubara. Razlog tome je što mnogi prave greške koje imaju suprotan učinak od željenog.

