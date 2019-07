TVRDE DA JE HIMALAJSKA SO ZDRAVIJA OD OBIČNE! Nutricionista razbija ovaj mit i otkriva VAŽNU ISTINU o upotrebi OVOG ZAČINA!

Umereno soljenje hrane zapravo poželjno i da bi izbacivanje soli donelo kontra efekat, osim ukoliko niste bubrežni, srčani bolesnik ili iz drugog razloga morate da smanjite upotrebu ovog začina.



Međutim, poslednjih godina svi oni ljubitelji zdrave ishrane ili koji se trude da to budu sve češe običnu so menjaju himalajskom - za koju tvrde da je daleko zdravija.

A da li je to zaista tako pitali smo nutricionistu, a ona nam je otkrila još neke činjenice o konzumiranju soli.

"Svako ko iz nekog razloga mora da ograniči količinu natrijuma koju unosi mora da povede računa o svakoj vrsti soli - sve je to na kraju natrijum. Generalna preporuka jeste do 5 g dnevno, a tu količinu je veoma lako preći kako soli ima u gotovo svim industrijskim proizvodima. Što se tiče izbora soli - himalajska so ima divnu roze boju i čini se da je to njena najveća benefit. Istina je da sadrži mikronutrijente kojih nema u kuhinjskoj soli, ali na tako malu količinu koja se konzumira, to je gotovo zanemarljivo i čini se da razlika u ceni ne opravdava nutritivnu razliku", objašnjava dijetetičar-nutricionista Tanja Olajdžija.

Ona dodaje i da je najbolje opredeliti se za morsku so: "Moj izbor uvek je što prirodnije, proverenije, tradicionalnije, a to je u ovom slučaju morska so.

Takođe, Olajdžija akcentuje da je umerenost ključ i da treba slediti smernice o ograničenju natrijuma, ali kaže i da ne savetuje potpuno izbacivanje soli.

"Treba naglasiti da ne treba ići u drugu krajnost te apsolutno izbaciti so iz ishrane. Ako niste bubrežni, srčani bolesnik ili iz drugog razloga morate da smanjite so, izbacivanje soli bilo bi kontraindikovano, kako je natrijum važan elektrolit odgovoran za pravilnu funkciju srca i mnoge vitalne procese u organizmu", kaže naša sagovornica.

Ukoliko, ipak, pripadate grupi ljudi koja mora iz zdravstvenih razloga da izbaci ili smanji upotrebu soli, to nije toliko teško kako na prvi pogled izgleda.

"Preporuka za sve koji o tome moraju da vode računa jeste da nikada ne dosoljavaju hranu, da ne sole ili štedljivo sole jela tokom same pripreme (dobra zamena jesu brojni billni začini koji će nadomestiti ukus, a pružiti mnogo nutritivnih materija) i da uvek čitaju nutritivne tablice na gotovim proizvodima i biraju one sa manjom količinom natrijuma", zaključuje ova nutricionistkinja.

