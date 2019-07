PREJEDATE SE VOĆEM JER JE ZDRAVO? PRETI VAM MASNA JETRA! Evo koji PLOD ne treba da jedete u velikim količinama!

Treba razmisliti koju vrstu voća jedemo i koju količinu jer nije sve voće jednako bogato šećerom.

Voće, kao što je jabuka sigurno je zdravije od čokoladice, ali da li su i četiri jabuke dnevno, pet ili deset? Može li previše voća biti nezdravo?

"Definitivno može", odgovara nemački doktor Karsten Lekutat.

Voće sadrži fruktozu, zato i jeste tako ukusno i slatko.

"Fruktoza je na kraju krajeva ipak šećer, sa svim problemima koji iz previše šećera proizlaze", kaže on.

Jedna jabuka vas čini zdravim, tri često rezultiraju masnom jetrom, objašnjava. Kada jetra postane masna, većina pretpostavlja da je to zbog alkohola. U stvari, kaže Lekutat, u 20 do 30 posto slučajeva to nema veze s alkoholom, nego je posledica previše fruktoze.

"Banane, jabuke, šljive imaju mnogo više šećera od pomorandži ili šumskog voća", objašnjava nutricionista Antje Gal.

Ona preporučuje pet porcija voća i povrća na dan. Povrće pritom ima prioritet. Na primer, dva komada voća, tri povrća.

"Sveže voće je bolje od procesuiranog", napominje Lekutat i dodaje da je u voćnom soku, voće visoke koncentarcije i brže dospeva u krvotok. zvog čega dr Lekutat nije pobornik soka od pomorandže ujutru.

Unos voća treba prilagoditi životnom stilu. Ko želi da započne dan sokom od pomorandže, mora i da vežba da potroši uneseni šećer.

