GODINAMA JE MISLIO DA JE LUD, A SA 30 JE OTKRIO SVOJU BOLEST: Nikada nije mogao da ruča sa porodicom ili devojkom, a razlog će vas ŠOKIRATI!

Derol Marfi (41) iz San Dijega boluje od mizofonije, retkog mentalnog poremećaja koji uzrokuje reakcije poput besa i panike kada oboleli čuje određen zvuk.

Grafički dizajner jedne produkcijske kuće s tim stanjem živi oduvek, ali većinu života je proveo misleći da je lud. Njegovo stanje je bilo toliko ekstremno da nije mogao da viđa rodbinu jer bi na ručkovima neko proizveo buku pročišćavanjem grla, ne može da jede s onima koji glasno žvaču, kao ni s onima koji se vole da se igraju s vrhom hemijske olovke.

"Mislio sam da sam lud dugi niz godina. Malo buke je bilo potrebno da postanem ekstremno besan. Ljudi to ne razumeju i ja im to ne mogu objasniti. To utiče na društvene odnose, posebno s ljudima s kojima sam bio u vezi i s članovima porodice. Ne možete očekivati da će to ljudi oko vas shvatiti", rekao je.

Amerikanac je dao ime svojoj "bolesti" kada je s 30 godina, frustriran, "proguglao" svoje simptome. Mizofonija je stanje u kojem osoba reaguje negativno na određene zvukove koje većina ljudi uopšte ne primećuje. Većina ljudi prijavljuje prve simptome u dobu od 9 i 13 godina.

