DR MIMA FAZLAGIĆ ZA LENU O CARSKOM REZU: Ne mudrujte, prepustite odluku DOKTORU!

Iako je dokazano da je deset puta veća smrtnost žena nego tokom prirodnog porođaja, buduće majke ne odustaju danas lako od zahteva da njihove bebe svet ugledaju pomoću operacije. Debelo greše

Nepravilan položaj ploda, suviše krupna beba, znači da beba pati, preuska ili deformisana karlica žene i druge anomalije, ali i visok krvni pritisak porodilje, oboljenja srca, krvnih sudova i bubrega, dijabetes koji ima buduća majka nedavno su bili glavni razlozi da se ginekolozi akušeri odluče za carski rez. Međutim, broj hirurški izvedenih porođaja, ne samo u Srbiji, povećava se, slobodno se može reći - brzinom svetlosti! Apsolutne indikacije, pritom, ne igraju određujuću ulogu.



Hirurška vrsta porođaja danas je postala moda, mogu da je zahtevaju i tzv. obične pacijentkinje, a razlozi za to su neretko šokantni: carski rez zakazuje se tačno određenog dana jer majke ne žele naslednika ili naslednicu rođenu u nekakvom "pogrešnom" horoskopskom znaku, već po njihovom ukusu, hoće da se raduju budućim zajedničkim proslavama rođendana istog dana, plaše se prirodnog porođaja, doživljavaju gotovo ekstremni strah jer su čule da jako boli, smatraju da je carski rez komforniji...



Da porođaj carskim rezom nije udobniji i lakši od prirodnog i da jedan hirurški zahvat ove vrste uvećava šanse da svaki sledeći dolazak bebe na svet bude izveden na isti način, da nosi izvesne rizike, upozorava dr sci. med Mima Fazlagić, ginekolog akušer čiji je rad prepoznat i u međunarodnim okvirima.

O kakvom je zahvatu reč?



- Carski rez je hirurška procedura koja podrazumeva izvlačenje bebe kroz otvor napravljen na trbušnom zidu i materici, nakon koje se vade posteljica i pupčanik i pristupa ušivanju.

JAK STRAH OD BOLA

Zašto buduće majke sve više razmišljaju o rezu?



- Predrasude i strah od bola glavni su razlozi, premda ih ginekolozi uveravaju da je carski rez samo nužno zlo i da je hirurški izveden porođaj daleko od bezbolnog porođaja.



Koji su glavni razlozi što se lekari protive?

- Pre svega, smrtnost žena je deset puta veća nego kod prirodnog porođaja. Osim fatalnog ishoda, češće su i komplikacije: krvarenje, uvećan je rizik od tromboembolije, javlja se visoka temperatura usled moguće infekcije materice ili urinarnog trakta, postoji mogućnost za pojavu paralize creva usled anestezije...



Strah od bola ipak je jači.



-Trudnice greše. Tačno je da sam carski rez ne boli jer buduća majka prima anesteziju, ali kada njeno dejstvo prođe, oseća se kao da joj je izvađena materica! Naime, žena nekoliko dana trpi bolove jer joj je isečena materica, pomerana je bešika, boli i rez na stomaku. I mnogo je veći problem ako se rana od carskog reza inficira i zagnoji nego ako se tokom prirodnog porođaja izvrši epiziotomija, tj. napravi rez na međici kako bi se olakšao porođaj.



Kako još razuveriti trudnice da ne traže carski rez?



-Treba naglasiti da danas postoje razni načini da porođaj ne bude bolan po majku. Pre svega, to se može postići učenjem pravilnog disanja, specifičnom masažom, sve popularnijom periduralnom anestezijom. U nekim kulturama u tu svrhu nezaobilazan je i porođaj u kadi.



Postoji li razlika između spinalne i epiduralne anestezije?



- Na prvi pogled ove regionalne anestezije su veoma slične. Ubrizgavaju se da bi se postigla neosetljivost donjih delova tela na bol. Spinalna anestezija se daje u prostor između ovojnice i spinalne tečnosti koja okružuje kičmenu moždinu i nerve (brzo deluje, ali kraće traje), a epidural se plasira kroz kateter, izvan kičmene moždine (ima sporije dejstvo, ali može da se produži po potrebi).

ZA SVE POSTOJE RAZLOZI

Kad trudnica ne bi trebalo da se protivi carskom rezu?



- Treba da se oslone na procene svog lekara koji će predložiti samo ono što je u interesu majke i deteta. O mogućnostima za izvođenje carskog reza ginekolog će ih obavestiti tokom trudnoće ukoliko buduća majka ima neko oboljenje koje bi moglo da iskomplikuje prirodan tok porođaja. Isto tako, tokom samog prirodnog porođaja akušer može da se odluči za hitno hirurško rešenje ako se uveri da on ne napreduje kako bi trebalo. Dakle, carski rez ima veliku prednost kad je nemoguće ili nepoželjno izvršiti vaginalni porođaj.



Koji su to parametri?



- Ako je ugroženo zdravlje majke (dođe do povišenog krvnog pritiska, eklampsije...), tokom prirodnog porođaja treba da se pređe na carski rez. Isto tako, s obzirom na to da se stalno prate otkucaji bebinog srca, ukoliko se poremete njegovi tonovi, počnu da padaju, po hitnom postupku se vrši rez. To dolazi u obzir i u slučaju da beba pati, a siguran znak je zelena boja plodove vode.

