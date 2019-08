UPOZORENJE RUSKOG ENDOKRINOLOGA: Od ovog voća možete da se UGOJITE! Doktorka Pavlova iznela šokantne podatke!

Većina ljudi jabuke, lubenicu i drugo voće ne doživljava kao hranu. Za njih je to kao voda sa vitaminima. U međuvremenu, na takvoj se "vodi" možete znatno ugojiti

"Nedavno sam čitala tekst o bobičastom voću i njegovim benefitima po telo", piše ruska doktorka Zuhra Pavlova, endokrinolog na Univerzitetskoj bolnici u Moskvi.

"Globalizacija nam je omogućila da stalno imamo na dohvat ruke razno voće i povrće. Bobičasto voće uvozi se sa raznih strana sveta. Tako jedemo šta želimo i kada želimo. Ali, priroda se ne može prevariti - bobičasto voće će dati najveću korist telu samo onda kada sezonski stiže kod nas. Što znači, ako jedete kupine u decembru - ništa od zdravlja", kaže Pavlova.

Prema njenim rečima voće i povrće koje se veštački uzgaja, nema ni polovinu onih korisnih svojtava koje ima tokom sezone.

"Druga zamka sa voćem je ta što mnogi ljudi smatraju da voće nema kalorije.

Oni misle da su lubenica, jabuka i bobičasto voće samo voda sa "vitaminima". U međuvremenu oni na takvoj "vodi" dobiju popriličan broj kilograma. Imam pacijente koji su kilograme dobijali dok su jeli samo lubenicu. Morate znati jednu stvar: voće je puno fruktoze. Višak fruktoze, posebno na prazan stomak, dovešće do masne degenaracije jetre. Takođe, fruktoza doprinosi razvoju gojaznosti, izaziva imunitet na hormon masnog tkiva leptina i na hormon insulin pankreasa. To zauzvrat dovodi do stalnog povećanja apetita.

To je začarani krug", kaže Pavlova.

