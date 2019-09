DR TANJA KALEZIĆ ZA LENU: Konjunktivitis, najčešće očno oboljenje

Okidačima za upalu prve se predaju mast-ćelije kojih u tkivu vežnjače ima 50.000. Crvenilo, svrab i sekret izazivaju aktuelni alergeni i naša nepažnja



Zapaljenje omotača koji prekriva unutrašnjost kapka i spoljni deo očne jabučice često nas muči ovih dana. Krivicu bacamo na bakterije koje su "obogatile" vode bazena, reke... Zaboravljamo da i te kako mogu da nas zapeku i virusi, ali i alergije. Iritanti vrebaju iz naše najbliže okoline, štetnih faktora koji od naših očiju mogu da naprave vulkanska grotla nije mali broj.



Šta najviše ruši barijeru od infekcija i drugih štetnih faktora iz spoljašnje sredine, da li konjunktivitis ima posledice po vid i kako da sačuvamo oči od neprijatnog crvenila, pitanja su koja postavljaju mnogi čitaoci Lene. Odgovore nudi dr Tanja Kalezić, specijalista oftalmologije iz Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Srbije.

foto: Privatna Arhiva

Zašto nas izdaje vežnjača?

- Konjunktiva je bogato vaskularizovana mukozna membrana koja se nalazi na prednjoj površini oka i unutrašnjoj strani kapaka. Kada je zdrava - providna je, njen zadatak je da pomaže produkciju suza, obnovu rožnjače nakon njene eventualne povrede i da štiti oko od štetnih faktora iz spoljne sredine. Okidačima za upalu nekad ne može da se odupre, posebno kada su oni alergijske prirode. Prve se predaju tzv. mast-ćelije, kojih u stromi/tkivu vežnjače ima 50.000.



Kako se postavlja dijagnoza?

- Simptomi su karakteristični, pa dijagnozu nije teško postaviti. Potvrda da je reč o bakterijskom konjunktivitisu dobija se primenom laboratorijskih testova (obično je povezan sa infekcijom uva), virsni je uglavnom pratilac infekcije respiratornog trakta ili obične prehlade, a ozbiljniji oblici se manifestuju i promenama na koži (plikovima). Da je u pitanju alergija, lekar će saznati iz razgovora sa pacijentom o ranijim epizodama konjunktivitisa, posebno kada je prisutna velika koncentracija polena u vazduhu.



Zašto oči najviše reaguju na alergije?

- Mast-ćelije koje smo pomenuli kod osoba sklonim alergijama nalaze se bliže površinskim slojevima, brže iritiraju oko i teraju nas da ga trljamo. Ako to i radimo, dolazi do njihovog razgrudnjavanja, što utiče na povećanu koncentraciju histamina, koji bi trebalo da učestvuje u lokalnom imunološkom odgovoru. On zapravo postaje posrednik zapaljenja, a znak da je zapaljenje nastupilo jeste svrab.



Koliko je opasno ovo stanje?

- Uglavnom je blagog kliničkog toka, bez posledica po vid, ali svakako ima veliki uticaj na kvalitet života, tj. komfor pacijenta i njegovu radnu sposobnost.

Kako sve može da se manifestuje?

- Simptomi akutnog alergijskog konjunktivitisa su, uz svrab, i crvenilo oka, otok vežnjače i kapaka, suzenje, fotofobija.



Da li akutni alergijski konjunktivitis ovih toplih dana može da probudi i nešto drugo sem polena i trava?

- To svakako mogu da budu kapi za oči sa konzervansom i razni kozmetički preparati. Naravno, ova vrsta akutnog alergijskog konjunktivitisa nema sezonski karakter - ispoljava se samo nekoliko minuta posle kontakta oka sa alergenom u bilo koje doba godine i u bilo kojem životnom dobu.

Ima li tome leka?

- Pre svega, treba ukloniti alergene iz oka, a to se najbolje obavlja ispiranjem oka. Mogu da se koriste i lokalni antihistaminici, stanje mogu da poboljšaju i veštačke suze bez konzervansa. Terapiju će u svakom slučaju odrediti oftalmolog, u obzir dolaze lekovi koji treba da stabilizuju mastocite, tj. lekovi sa tzv. dvostrukim dejstvom, kortikosteroidi. Lečenje obično traje 10-14 dana. Kada je bakterijski konjunktivitis u pitanju, dodaju se i antibiotici.

KAKO SE ZVANIČNO ZOVE OBOLJENJE?

Vežnjača se zove konjunktiva, pa se i upala sluznice spojnice oka pravilno naziva konjunktivitis. Svemoćni Gugl obaveštava da ljudi ipak 10 puta češće ukucaju reč konjuktivitis kad žele da se obaveste o ovom oboljenju. Svetski pretraživač nije na kraj srca - i onima koji greše izlazi u susret.



UZROČNICI INFEKCIJA

ALERGENI - polen, buđ, grinje, hlor u bazenu, tečnost za ispiranje i održavanje sočiva, životinjska dlaka

VIRUSI - najčešće pripadaju grupi adeno i herpes virusa

BAKTERIJE - Staphilococcus aureus, Streptococcus aureus, Haemophilus influenzae

MIKROBI - Chlamidia Trachomatis

POLNO PRENOSIVE BOLESTI

HEMIJSKI PROIZVODI



SIMPTOMI

- crvenilo oka

- otok konjunktive

- svrab, pečenje, toplina

- grebanje u očima

- suze, sekret

- osećaj stranog tela u oku

- nemogućnost nošenja sočiva

- osetljivost na svetlost

- uvećani i bolni limfni čvorovi ispred ušiju



SPREČITE ŠIRENJE ZARAZE

- posle kontakta sa obolelom osobom operite ruke toplom vodom i sapunom, ne dodirujte odeću, ako ste u prilici, odmah se presvucite

- izbegavajte korišćenje tuđeg peškira i posteljine

- ne delite s drugom osobom šminku, naočare (redovno ih brišite), sočiva (vodite računa o higijeni i pravilnom čuvanju)

- ne trljajte oči

- ako ste vi oboleli, ispirajte oči nekoliko puta dnevno

- ne koristite kapaljku druge osobe bez obzira na to da li je obolela ili ne

- brišite suze ili sadržaj koji curi iz oka i bezbedno uklonite papirne maramice

(Branka Mitrović, Foto: Profimedia)

Kurir