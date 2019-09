OD OPAKE BOLESTI PLUĆA SVAKE GODINE OBOLI 9.000.000 LJUDI: Konačno je otkriven LEK koji će mnogima SPASITI ŽIVOT!

Dugo nije bilo novih lekova protiv tuberkuloze. Sada je jedan dobio odobrenje – i to je treći u šest godina. Devet miliona ljudi širom sveta svake godine oboli od tuberkuloze, posebno u siromašnijim zemljama.

„Tuberkuloza se ne može lečiti samo jednim lekom“, objašnjava Sebastijan Ditrih iz organizacije „Lekari bez granica“. „Bakterije brzo postaju otporne na taj lek“. Zato je za uspešno lečenje uvek potrebna kombinacija lekova, obično tri do pet.

„Ako pacijent uzme samo jedan lek i on će delovati“, kaže Ditrih. „Pacijentu je u početku bolje, ali neke bakterije tuberkuloze postaju rezistentne, umnožavaju se i bolest pluća se vraća“.

Tuberkuloza je zarazna bolest. Prenosi se bakterijom Mycobacterium tuberculosis. I dalje se smatra da je to „bolest siromaštva“. Brojni pacijenti žive u siromašnim zemljama, poput afričkih. To je posebno problem zato što u mnogim tamošnjim regionima postoji veliki problem sa infekcijom HIV-a. „Kod HIV-a imunološki sistem slabi. To znači da ima i više slučajeva aktivne tuberkuloze“, kaže Ditrih.

Jednostavna dijagnoza

„Prepoznavanje i postavljanje dijagnoze na tuberkulozu nije teško. Sve što vam je potrebno jeste mikroskop“, objašnjava Ditrih. Ali tu postoji još jedan problem: bakterije se uočavaju pod mikroskopom, ali se ne može reći da li su one rezistentne na lekove ili nisu.

Lekari sada moraju da razviju složenu bakterijsku kulturu. Nakon toga, potrebno je da se ona testira na svaki lek kako bi se otkrilo na koji bakterije reaguju, a na koje ne. „Sve to traje oko tri meseca“, ističe Ditrih.

Novi lek je odobren, ali još nije dostupan na tržištu. Ditrih procenjuje da će se to uskoro dogoditi.

Oko 85 odsto novih infekcija registrovano je u Africi, jugoistočnoj Aziji i zemljama u zapadnom Tihom okeanu. Isto tako, veliki broj zaraženih je i u istočnoj Evropi. Pogođene su zemlje poput Gruzije, Kazahstana i Belorusije.

Kako eliminisati tuberkulozu

Tuberkulozu bi dugoročno trebalo eliminisati širom sveta. Cilj Svetske zdravstvene organizacije je da svake godine bude registrovano deset procenata manje obolelih nego prethodne. „To još uvek nije slučaj“, kaže Suzane Glasmaher. Čak je i u Nemačkoj teško postići takav pad. Zdravstvenim organima veoma je teško da prate sve kontakte zaraženih.

Širom Nemačke trenutno ima oko 5.000 slučajeva tuberkuloze. „U poređenju sa ostalim zemljama ta brojka nije tako visoka“, ističe Glasmaherova. Ali još uvek je previše onih koji su zaraženi tuberkulozom.

