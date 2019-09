TIHI ZNAKOVI DA JE ORGANIZAM NAPAO SAM SEBE! Lupus je OPASNA bolest čije napredovanje može da se USPORI ako je primetite na vreme, a ovo su SIMPTOMI zbog kojih morate kod LEKARA

Lupus je autoimuni poremećaj koji dovodi do toga da imuni sistem tela "napadne" sam sebe, pa može poremetiti rad štitne žlezde i hormonalnu ravnotežu, što se može odraziti na telesnu težinu. I debljanje koje nema podlogu u preteranoj konzumaciji hrane može biti jedan od znakova lupusa, iako je to ređi znak. Razlog je zadržavanje tečnosti u telu, jer lupus može uticati na rad bubrega.

Povećanje limfnih čvorova



Limfni čvorovi pomažu nam u borbi protiv infekcije i filtriraju štetne materije. Obično ih ne možemo videti, no ako rade pojačano, kao kod lupusa, mogu postati vidno natečeni i bolni na dodir. Najčešće ih možete osetiti duž vrata, niz usta i iza ušiju, ali mogu nateći i u preponama, na trbuhu, ispod pazuha, pa i na drugim mestima.

Kao gripa, samo što ne prolazi



Groznica, bolovi u mišićima i umor su klasični simptomi gripe, ali i - lupusa. Razlika je u tome što će ti simptomi kod gripe pomalo popuštati i prolaziti, dok kod lupusa mogu trajati nedeljama, ili se ponavljati povremeno i do nekoliko meseci.

Osećaj iscrpljenosti



Iscrpljenost kod lupusa može dovesti do toga da doslovno ne možete ustati iz kreveta. Naravno, isključivo taj simptom može upućivati i na neke druge zdravstvene probleme, od mononukleoze, do nekih vrsta raka, no ako se javlja u kombinaciji s više njih, svakako se posavetujte s lekarom.

Žuljevi na čudnim mestima



Ako primijetite žuljeve na čudnim mestima, na primer unutar nosa ili u ustima, odmah se javite lekaru. I neke druge bolesti mogu izazvati otekline ili ranice na sluznici nosa i usta, no to je jedan od najčešćih znakova lupusa.

Kosa opada u pramenovima



Oko 90 posto slučajeva lupusa dijagnostikovano je kod žena u dobi između 15 i 44 godine, a jedan od najočiglednijih simptoma je nagli gubitak kose. Volumen i stanje kose mogu se značajno promeniti već nakon nekoliko nedelja.

Simptomi artritisa u mlađoj dobi



Bolni i natečeni zglobovi ne bi nam trebali predstavljati problem dok ne dosegnemo starost. Ako se javljaju u ranijoj dobi, posetite lekara, jer mnogi mladi ljudi suočavaju se upravo s tim simptomima lupusa. Bol je obično blaga tokom jutra, a pogoršava se tokom dana.

Bol u prsima kao kod infarkta



Autoimuna bolest može izazvati oticanje u celom telu, što uključuje i vrećice oko srca i pluća. To može izazvati bol u prsima, pa mnogi posumnjaju u infarkt. Ako su vam primarno pogođena pluća, možete imati problema zbog gubljenja daha.

Promene u ponašanju i psihoze



Neurološki simptomi lupusa mogu uključivati halucinacije (vizualne ili slušne), paranoju, zbunjenost, promene raspoloženja i napade. Ako nemate istoriju mentalnih bolesti, to može biti znak lupusa.

Bolovi u leđima, problemi s mokrenjem

Lupus često pogađa bubrege, pa se može javiti bol u donjem delu leđa, problemi s mokrenjem i bol kod mokrenja, ili zadržavanje tečnosti. Moguće je da lekar utvrdi visok nivo proteina u mokraći.

Gorušica koja ne prolazi



Gastrointestinalni problemi, poput gorušice, grčeva u želucu i proliva, takođe su vrlo česti kod lupusa, jer bolest može uzrokovati upalu u crevima. Lekovi koji se mogu nabaviti bez recepta, pa i oni koje vam prepiše lekar, obično ne pomažu.

Višestruki pobačaji



Lupus može izazvati probleme sa zgrušnjavanjem krvi, a jedna od manifestacija toga mogu biti ponovljeni pobačaji kod žena. Zgrušnjavanje krvi može dovesti do neredovitih i kratkih menstruacija, pa ako primjećujete te simptome, vredi posetiti lekara.

