DR DINO TARABAR O ČIRU U ŽELUCU: Žari, peče, izluđuje, a ovo nikako ne smete da jedete na prazan stomak!

U ovo doba godine simptomi se znatno pojačavaju. Ne trpite bolove i ne prizivajte komplikacije: što duže peptički ulkus ostane netretiran, to će se situacija sve više pogoršavati



Čini vam se kao da je neko navio sat: tačno u dan kao i prošle godine želudac je počeo da vas opominje. Boli, peče, žari - niste sposobni ni za šta.

Naravno, zbog vremenskih prilika i promena u ishrani probudili su se stari problemi, ali vama se još uvek ne ide kod doktora, premda gotovo nema sumnje: imate čir na želucu i krajnje je vreme da ga se rešite. Ne oklevajte, ne biste voleli da vam jednog dana lekar saopšti da je, nažalost, netretirani ulkus izazvao kancer.



- Učinite to odmah, dovoljno je samo 15 minuta da se senzitivnim testom utvrdi da li pacijent ima infekciju helikobakter pilori, koja je glavni uzročnik nastanka peptičkog ulkusa - poruka je prof. dr Dina Tarabara, načelnika Odeljenja za gastroenterologiju na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju VMA.

KISELO JE OPASNO

To je zaista prava olakšica.

- Čak do 1984. godine nije se znalo da je bakterija helikobakter pilori jedan od najvažnijih faktora za pojavu ulceracija. Ona inače živi u želucu i dvanaestopalačnom crevu, a budi se u kiseloj sredini. Udružena s hlorovodoničnom kiselinom oštećuje sluznicu, a ponekad oštećenja dopiru duboko, do krvnih sudova, što izaziva ozbiljna krvarenja.

Danas nje možemo lako da se rešimo.

- Za nedelju dana je moguće pravilnom terapijom suzbiti dejstvo bakterije (do 80% slučajeva): prepisuje se kombinovana terapija koja podrazumeva dva antibiotika (7-10 dana) i lek koji menja kiselu sredinu želuca u baznu (30 dana).

Ko može na testiranje?

- Svako ko ima probleme, a prethodnih 30 dana nije uzimao lekove za smanjenje kiseline i antibiotike.

Zašto terapija nije kod svakog sto odsto delotvorna?

- Nažalost, bakterije su postale otporne na pojedine antibiotike. To se dešava kod onih pacijenata koji su ih koristili i kad treba i kad ne treba, na svoju ruku. U takvoj situaciji, ako nema rezultata, u terapiju moraju da se uključe antibiotici drugog i trećeg reda.

Kako da znamo da smo se rešili bakterije?

- Testovi treba da se ponove posle mesec dana lečenja.

Kako uopšte da prepoznamo da imamo čir?

- To su, pre svega, bol u gornjem delu stomaka, podrigivanje, nadimanje, gorušica, ponekad i povraćanje.

PRIPAZITE NA LEKOVE

Obolevaju čak i oni koji paze na ishranu.

- Lekovi za skidanje temperature i protiv bolova (aspirin, antireumatici) mogu da uzrokuju bolest. Agresivno deluju na želudac; sadrže u sebi kiselinu i izazivaju česta krvarenja. I iz tih razloga se želudac mora konstantno kontrolisati, jer krvarenje čira završava u više slučajeva smrtnim ishodom od limfoma, leukemije ili side!

Kad je tanjir u pitanju, šta savetujete?

- Obroci treba da budu manji i češći, s veoma malo začina - posebno ne jakih, izbegavajte kafu na prazan stomak, alkohol i cigarete.

Toga možemo da se odreknemo, kako da se otarasimo stresa, koji takođe budi bolest?

- Tačno je da lučenje hlorovodonične kiseline stres pojačava. Dokaz je to što se pacijenti sve više žale na bolove, pečenje i žarenje u želucu kad se nerviraju. Poznato je da fizička aktivnost može da ublaži stres, uz druge elemente zdravog života situacija može da se ublaži.

Šta još treba da znamo?

- Ako neko nastavi da konzumira alkohol i cigarete dok uzima terapiju za suzbijanje helikobakter pilorija, efikasnost lečenja će biti umanjena bar za 50 odsto!

FAKTORI RIZIKA

- genetski; uglavnom nulta grupa

- starosni; češći kod starijih od 40

- infektivni

- izmenjena sluzokoža želuca

- masna i začinjena hrana

- alkohol

- pušenje

- stres

- dugotrajna upotreba lekova; posebno antireumatika

PREPOZNATLJIVI SIMPTOMI

- bol odmah posle jela u vidu paljenja ili pečenja

- bol 1 čas posle jela (iznad ili levo od pupka, širi se pod levi rebarni luk)

- jaki bolovi koji se šire van područja želuca

- nadutost, podrigivanje, mučnina, povraćanje

- crna stolica (ako krvari)

- pad pritiska zbog naglog krvarenja iz čira

KAD NA OPERACIJU

Čir na želucu se u retkim slučajevima tretira operativnim putem. Hirurška intervencija je neophodna samo ako vam čirevi ne zarastaju, vraćaju se, krvare, izazivaju perforaciju (provaljivanje) zida želuca ili sprečavaju hranu da ide u tanko crevo.

KORIGUJTE ISHRANU

DOZVOLJENO: stari hleb, dvopek, integralni pirinač, kukuruzni i pšenični griz, obrano mleko, posni i nemasni sirevi, kuvano meso (piletina, teletina, junetina, jagnjetina), meko kuvana jaja, kuvano i dinstano povrće (zeleno povrće, karfiol, tikvice, cvekla, krompir, šargarepa, svež paradajz bez kore i semenki), peršun, lovor, nerafinisana biljna ulja, blagi biljni čajevi, mineralna voda.

ZABRANJENO: svež hleb i peciva, masna testa s kvascem, topljeni i masni sirevi, punomasna pavlaka i kiselo mleko, prženo/dimljeno/usoljeno meso i riba, iznutrice, konzervisana hrana, pržena i tvrdo kuvana jaja, pečeni krompir, mast, majonez, slatko voće, džem, marmelada, kiseli kupus, ljuta paprika, koncentrat paradajza, crni i beli luk, sirće, rafinisana ulja, čokolada, sladoled, gazirana pića, alkohol, previše alkalne vode.

