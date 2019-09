OVE STVARI SU ZABRANJENE PRE POSETE LEKARU: Dobro pogledajte spisak, da ne biste napravili veliku GREŠKU!

Neke stvari ne smete raditi pre nego što odete kod lekara. Uzmite ih u obzir kako bi vam lekar što lakše postavio dijagnozu.

Nemojte uzimati lekove na svoju ruku

Razlog zašto idete kod lekara je upravo taj kako bi on procenio simptome koje imate. Ako kod doktora idete zbog prehlade ili nekog drugog zdravstvenog problema, ne uzimajte nikakve lekove na svoju ruku kako bi mogao da vidi vaše pravo zdravstveno stanje.

Ako ste i uzeli lekove zbog nepodnošljivog bola, obavezno to navedite pri poseti lekaru.

Nemojte da idete na trajni lak ili izlivanje noktiju pre posete dermatologu

Ovo je jako bitno zato što nokti govore mnogo toga o vašem zdravlju. Dermatolog bi mogao traži da vam pogleda nokte kako bi mogao da vidi boju i teksturu i na taj način napravi analizu vašeg zdravstvenog stanja. U većini slučajeva, bolesti srca, anemija i dijabetes se mogu prepoznati preko noktiju.

Nemojte piti alkohol pre vađenja krvi

Alkohol ostaje u vašem telu duže nego što mislite. Ne biste smeli da pijete alkohol barem 24 sata pre posete lekaru, odnosno vađenja krvi.

Nemojte stavljati parfem pre mamografije

Osim parfema to se odnosi i na dezodoranse ili antiperspirante. Razlog za to je što sadrže aluminijum, što može ugroziti rezultate ispitivanja, a u nekim slučajevima dolazi do "lažnih rezultata".

Pijte puno vode i jedite normalno

Pre posete lekaru obavezno pazite da niste dehidrirani zato što dehidrirano telo pokazuje mnogo simptoma na vašem telu. Takođe se preporučuje da jedete zdrave i uravnotežene obroke. Izbegavajte prženu hranu.

Najvažnije je da svog lekara pitate sve što vas zanima i nikada nemojte da krijete neke simptome zato što možda baš to može biti ključna stavka za postavljanje dijagnoze.

