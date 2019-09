GREŠKE KOJE SVI SRBI PRAVE KADA KUPUJU I ČUVAJU HRANU: Ovo POVRĆE drže u frižideru, a to je velika GREŠKA! Birajte namirnice koje ne deluju LEPO, a evo kako će trajati duže!

Bacanje hrane nije tako bezazlen problem kako ga mnogi doživljavaju. Ona stara „gde ima tu se i baca, tu se i prosipa“, u ovom slučaju je besmislena. Hrane zapravo nema dovoljno. Bacanje hrane ne troši samo novac. Odbačena hrana se šalje na deponije gde truli i proizvodi metan koji je nakon ugljendioksida najodgovorniji za efekat staklene bašte. Drugim rečima: bacanje hrane doprinosi negativnim klimatskim promenama. Prema Institutu za Svetske resurse, skoro četvrtina svih upotrebljenih voda u poljoprivredi potroši se na bačenu hranu.

Miroslav Otašević, inženjer prehrambene tehnologije podelio je par saveta o pravilnom skladištenju hrane.

Nemojte kupovati više nego što vam je potrebno. Nije strašno ni ponekad biti gladan. Izbegavajte da idete gladni u kupovinu. Izbegavajte kupovinu voća i povrća na veliko. Pažljivo planirajte kupovinu kao i potrošnju kupljenog. Pokušajte da ispravno skladištite hranu i kupljene proizvode: krompir, paradajz, luk, krastavac nikada nemojte hladiti – uvek ih čuvajte na sobnoj temperaturi.

Postoje plodovi koji proizvode gas etilen prilikom sazrevanja. Takvi su: paradajz, banana, kruška, breskva, dinja, mladi luk. Njih držite podalje od krompira, jabuke, paprike, lisnatog zelenila jer su oni jako osetljivi na etilen.

foto: profimedia

Uopšte, ubran plod nije ubijen ili mrtav kao što neki misle. Naprotiv, ubrano voće i povrće je tek tada živo. Kada se ubere sve životne aktivnosti i svi biohemijski procesi su intenzivniji nego pre branja. Ubrani plod intenzivnije diše. Ako voće i povrće čuvate na gomili, veće su šanse da će istruliti. Izbegavajte čuvanje mokrog voća i povrća, pokušajte da ga obrišete. Voda potpomaže truljenje. Pa znate i sami, kada jedete uvek su na dnu one trule voćkice. To je zato što se voda u posudi slije na dno, a one voćkice koje su u vodi – najbrže istrule. Vodite računa kada voće i povrće vadite iz frižidera, jer tada dolazi do kondenzacije vode na površini plodova i polodovi brže trule. Luk čuvajte na tamnom, suvom i hladnom mestu (ne morate u frižideru), zamotajte ga u novine. Ako vas mrzi da svaku glavicu luka odvojite novinama, onda povremeno proverite da li neke glavice treba odvojiti od drugih jer su se pokvarile.

foto: Profimedia

Bosiljak i peršun tretirajte kao cveće. Držite ih u čaši sa vodom i operite samo jednom, neposredno pre upotrebe. Ako želite da imate neosušeni peršun i bosiljak u sred zime, onda od njih napravite kockice. U posudu za kockice leda, stavite iseckani peršun i bosiljak, dodajte maslinovo ulje i zamrznite. Krompir čuvajte na tamnom i hladnom mestu, najbolje u gajbici ili plastičnoj posudi u kojoj će na dnu biti novine. Po pitanju čuvanja krompir i jabuke su najbolji prijatelji, najmanje su šanse da kompir proklija pored jabuka. Ako želite da sačuvate oljušten krompir, stavite ga u rastvor vode i sirćeta (nekoliko kapi sirćeta) i nakon toga ga možete držati u frižideru malo duže. U zavisnosti u kojoj fazi zrelosti je ubran, paradajz može van frižidera opstati od 3 nedelje do 2 meseca. Nikada ga nemojte stavljati u frižider jer gubi aromu i ukus. U frižider takođe nikada ne stavljajte ni krastavac, brže truli jer je veoma osetljiv na hladnoću. Pečurke izbegavajte da čuvate, ali ako već morate – čuvajte ih sa peršunom u papirnoj kesi i perite isključivo pre pripreme. Jagode perite isključivo pre konzumacije. Ako želite da vam duže traju, onda ih operite u rastvoru vode i sirćeta (dve čaše vode, jedna čaša sirćeta), zatim ih stavite u plastičnu posudu ili plastičnu kesicu u zamrzivač. Ako želite da traju duže, banane možete čuvati u zamrzivaču ali isključivo oljuštene u plastičnoj kutiji. Pomorandže i limun sakrijte od svetla. Banani ćete produžiti rok ako joj peteljku zamotate u aluminijumsku ili plastičnu foliju.

Nemojte kupovati i jesti samo lepe jabuke, kruške i banane. Ponekad kupite i one ružne, možda su čak i zdravije. Ako nisu trule, nije bitno ako su ružnjikave. Slobodno ih konzumirajte. Ako voće ili povrće krene da truli, nemojte ga bacati. Ukoliko plod nije zahvatila plesan, odstranite trule delove i iskoristite zdrave.

Još jedan savet je da frižider održavate urednim i čistim. Kada kupite novu hranu, prvo pojedite staru, pa tek onda novu. Pokušajte da napravite red u frižideru po pitanju isteka datuma.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Žena/Foto: Profimedia

Kurir