LEČENJE NAJPODMUKLIJEG OBLIKA RAKA JE POSTALO LAKŠE! Ima nade: Nova metoda izlečila PACIJENTE za koje se mislilo da im NEMA POMOĆI!

Od 2017. godine, 11 pacijenata sa karcinomom pankreasa koji su se prethodno smatrali nepodobnim za operaciju, leči se u Univerzitetskoj bolnici "Southampton NHS Trust" , jedinom mestu u Velikoj Britaniji sa visokotehnološkom opremom.

Nijednoj od ovih grupa do sada nije viđeno na pregledima kako im tumori rastu u ciljanom području.

foto: Profimedia

Arjun Takhar, konsultant hirurg u bolnici, navodi:

"Rak pankreasa se često širi na obližnje organe i može da krene u glavne krvne sudove. Ranije bi bilo teško ukloniti tumor bez ostavljanja malih ćelija raka što povećava rizik od povratka bolesti. Pomoću intraoperativne radioterapije, možemo ukloniti ćelije raka koje ostaju."

Rak pankreasa, koji se dijagnostikuje kod 10.000 Britanaca svake godine, teško je lečiti. Retko uopšte i daje rane simptome, što znači da se slučajevi bolesti često pojave tek kada se sama bolest proširila.

U više od 80 odsto slučajeva prekasno je da se operiše, a samo pet odsto pacijenata sa dijagnostikovanim tumorom, preživi duže od pet godina.

Pankreas je žlezda koja čini deo probavnog sistema, proizvodeći enzime koji razgrađuju hranu i hormone koji kontrolišu šećer u krvi. Pankreas se nalazi visoko u trbuhu, blizu stomaka, jetre i vitalnih krvnih sudova. Ako se rak proširi na ove oblasti, obično se smatra da ga je previše teško ukloniti. Umesto toga, pacijentima se nudi hemoterapija, koja može zaustaviti rast tumora što može pacijentu da bar na kratko produži život. Nažalost, takvi pacijenti umiru u roku od 18 meseci.

foto: Profimedia

Međutim, korišćenjem kombinacije hemoterapije, hirurgije i intraoperativne radioterapije, hirurzi veruju da je moguće ukloniti tumore pankreasa koji su se proširili blizu krvnih sudova - i sprečiti ih da rastu u ovoj oblasti.

Radioterapija se daje nekim pacijentima obolelim od raka posle operacije kako bi pokušali da spreče da se vraćaju. Ali zbog položaja pankreasa, radioterapija spoljnim snopom može oštetiti okolno tkivo. Intraoperativna radioterapija bezbedno isporučuje preciznu dozu zračenja u pankreas. Istraživanja sugerišu da ovo smanjuje rizik od povratka raka na prethodnom mestu tumora.

"Pokazali smo da je ovaj pristup bezbedan, te pacijente možemo vratiti kući i to bi moglo uticati u nekom dužem periodu na njihov opstanak", kaže gospodin Takhar. Pacijentima koji se odluče za postupak daju se kombinacija tri leka za hemoterapiju u periodu do devet meseci kako bi se smanjio njihov tumor. Ako se smanji, tada je potrebna operacija pod opštom anestezijom, koja uključuje rez na stomaku, koji obično traje do osam sati.

Hirurzi moraju prvo da uklone kraj stomaka, deo tankog creva, deo pankreasa i deo žučnog protoka - cev koja povezuje jetru sa crevima - da bi se rešili tumora. Pacijent se zatim vozi pod aparatom za radioterapiju elektronskim snopom Mobetron. Eksplozija zračenja dopremljena je u ciljano područje. Ovo "briše" sve preostale ćelije raka u blizini krvnih sudova. Nakon toga, preostali pankreas, žučni kanal i želudac ponovo su spojeni i pridruženi tankom crevu. Pacijenti su obično kući u roku od devet dana.

Operacija je pogodna za pacijente sa lokalno uznapredovalim karcinomom pankreasa koji dodiruje krvne sudove, ali se preko njih ne prepliće. Za pacijente sa karcinomom pankreasa koji još uvek ne pogađa krvne sudove u blizini - lečenje je obično operacija za uklanjanje tumora, praćena hemoterapijom, ponekad u kombinaciji sa spoljnom radioterapijom.

Dan Braunu (42) iz ​​Sautemptona dijagnostifikovan je rak pankreasa u februaru 2018. "Kada sam pokušao da jedem i pijem, malo mi je bilo mučno", kaže on. "Lekar mi je dao lekove za gorušicu, ali primetio sam da mi koža počinje da žuti."

Ovom tati dvojice sinova dijagnostifikovana je žutica - znak raka pankreasa - a testovi su otkrili da ima bolest. Posle šest meseci hemoterapije, u oktobru je podvrgnut operaciji radioterapije u Univerzitetskoj bolnici "Southampton NHS Trust".

"Operacija je trajala 12 sati, a ja sam se vratio kući sedam dana", kaže on. U aprilu, skeniranje je pokazalo da je pankreas gospodina Brauna i dalje bez raka, pa je mogao da se vrati normalno na posao u upravljanju saobraćajem.

Univerzitetska bolnica "Southampton NHS Trust" koristi istu tehnologiju za lečenje raka creva, bešike, grlića materice, glave i vrata.

Lečenje ne finansira NHS, zbog nedostatka dugoročnih dokaza, a oprema za postupak gospodina Brauna finansirana je iz organizacije "PLANETA Dobrotvorna organizacija protiv raka" , koja treba da prikupi 10.000 funti mesečno da bi nastavila sa tretmanima lečenja.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Alo/Foto: Profimedia

Kurir