OVO NE SMETE IGNORISATI: Signali da se u mozgu krije tumor

Tumori na mozgu javljaju se u različitim oblicima i veličinama, pa se tako razlikuju i njihovi simptomi. Ključni faktor je mesto na kojem je lociran.



Kada uzmemo u obzir da svaka ćelija u mozgu može da postane tumor i da sve informacije iz svakog dela tela putuju u njega i iz njega odlaze, jasno je da lista potencijalnih simptoma tumora može biti beskonačna, kaže dr med. Teodor Švarts, neurohirurg, i dodaje da su sledeći simptomi vrlo verovatan pokazatelj da bolest možda postoji.



Napadi



Nezavisno od vrste tumora, napadi su obično prvi znak da se opaka bolest krije u vašem mozgu. Tumor izaziva iritaciju moždanih ćelija, pa se zbog toga neuroni mogu ponašati na atipične načine i da izazovu neoubičajene pokrete. Napadi se pojavljuju u raznim oblicima kao što su grčenje tela, trzaji u jednom zglobu ili u nekom delu lica...



Nespretnost



Ako vam se često dešava da se zapetljavate s ključevima, saplićete ili gubite ravnotežu, možda nije reč samo o nespretnosti. Obratite pažnju i na probleme s govorom (petljanje jezika i sl.), gutanje i kontrolisanje izraza lica. Sve to može biti pokazatelj bolesti.



Utrnulost



Gubitak osećaja u nekom od udova ili delu lica takođe može biti simptom razvoja tumora. Posebno u slučajevima kada se on formira negde u blizini ili na samom moždanom delu, simptomi će se odraziti na ravnotežu i utrnulost. To se dešava zato što se upravo tu mozak spaja s kičmenom moždinom.

Glavobolje



Uprkos tome da česte glavobolje automatski povežemo uz tešku bolest, poput tumora, to zapravo ne mora da bude slučaj. One se se mogu javiti kod većih tumora mozga, i to tek u kasnijoj fazi njegovog razvoja.



Promene u pamćenju ili razmišljanju



Iako tumor može drastično da promeni nečije ponašanje i način razmišljanja, takvi ekstremni slučajevi su prilično retki. Ono što se u praksi češće dešava jesu problemi s pamćenjem, koncentracijom i osećaj zbunjenosti.



Mučnina



Mučnina koja traje već duže vreme i ne popušta može biti znak tumora na mozgu, naročito ako ne nalazite drugo logično objašnjenje za nju.



Problemi s vidom



Zamagljeni vid, dvostruka slika i gubitak vida (privremeni ili trajni) takođe mogu biti povezani s tumorom. Uz to, možete videti i razne oblike kako „plutaju u oku“ i ometaju vam vid.

