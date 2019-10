DANICA IZ PANČEVA PREOKRENULA TOK DIJABETESA: Zadajte udarac visokom nivou glukoze u krvi bez drastičnih životnih promena!

- Nakon prvog napada, koji se dogodio tokom radnog vremena, i nalaza koji su pokazali povišene vrednosti glukoze u krvi i urinu, došao je trenutak suočavanja s opakim dijabetesom. Ova šokantna vest, koju sam posebno ja primila s negodovanjem, je potresla celu moju porodicu. Dani su prolazili pod terapijom propisanom za regulisanje dijabetesa i visokog šećera u krvi, a ja sam se osećala sve gore i gore. Posle drugog napada su usledile značajne promene u mom životu - započinje svoju priču Danica P., 44-godišnjakinja iz Pančeva. Ona je ovim putem odlučila da sve obolele od šećerne bolesti obavesti da postoji prirodno rešenje koje ju je spaslo kobnih posledica dijabetesa.

Daničina borba sa dijabetesom je u početku bila neizvesna, i nije se odvijala u dobrom smeru. Očaj, manjak energije, neželjeni efekti izazvani konzumiranjem pojedinih medikamenata, i stalno variranje nivoa šećera u krvi nisu bili obećavajući, sve do jednog momenta…

Osećala sam da nešto nije u redu sa mnom, ali nisam odmah reagovala

Negativne promene su nastupile u mojoj 35. godini. Počela sam da naglo mršavim, bila sam hronično umorna, iako nisam radila ništa teško, i stalno sam osećala žeđ. Žeđ je bila jako velika i učestala, kao kad pojedete neku izuzetno slanu hranu pa imate osećaj da biste mogli da popijete litre vode. Noću sam pojačano mokrila, i čak sam imala nagon za mokrenjem koji sam jedva obuzdavala.

Najviše me zabrinuo nagli gubitak telesne težine. To mi je bilo posebno čudno jer sam uvek imala više kilograma od preporučenih za moju visinu i godine. U to vreme nisam uvodila nikakve promene u svoju ishranu, niti sam se intenzivno bavila nekom fizičkom aktivnošću, pa da su to mogli da budu razlozi naglog mršavljenja. Zbog ove neobjašnjive promene u telesnoj težini sam prvo pomislila na probleme sa štitnom žlezdom i poremećaj u njenom radu.

Nakon što mi je pozlilo, nalazi su pokazali da bolujem od dijabetesa tipa 2

Kao i svaki čovek, rekla sam sebi da neću odmah otići na pregled kod lekara, nego ću pričekati da vidim kako će se stvari dalje odvijati. Jednostavno me je mrzelo da radim sve te testove. Pa, ko čeka, taj i dočeka. Ako nisam milom htela da vidim šta mi se događa sa zdravljem, sada sam morala silom.

Jednog dana dok sam bila na nastavi i svojim učenicima predavala novu lekciju, osetila sam kako mi glas podrhtava, i kako mi se ruke tresu kao da kroz njih prolaze neki žmarci. Vid mi se odjednom zamutio, i polako sam počela da gubim svest. Ubrzo nakon toga su moji učenici pozvali hitnu pomoć i ja sam zbrinuta. Uradili su mi testove, a njihove rezultate nisam željno iščekivala. Osećala sam da nešto nije u redu. Nalazi su pokazali povišene vrednosti glukoze u krvi i urinu. Šećer u krvi mi je bio povišen i iznosio je 20,4 mmol/l. Pregledom mi je ustanovljena šećerna bolest tipa 2 koja je u određenoj meri uznapredovala. U prilog ovoj činjenici idu svi oni simptomi koje sam osećala, a pred kojima sam zatvarala oči.

Sama terapija nije bila dovoljna za kontrolisanje mog visokog šećera u krvi

Ne mogu vam opisati kako sam se tada osećala. Te dane pamtim po tome što sam ih provodila u ambulanti i ordinacijama čekajući propisivanje adekvatnih terapija i lekova, kako bih regulisala ovo nimalo bezazleno stanje.

U strahu od novog stanja koje me zadesilo, počela sam da se odmah pridržavam propisane terapije. Već prvog meseca sam osetila da je teško podnosim. Bila sam potpuno beživotna i malaksala, i imala sam stalne mučnine i vrtoglavice. Kad sam ovo rekla svom lekaru, dobila sam odgovor da je to normalna reakcija dok se organizam malo ne navikne na terapiju. Takođe, videla sam da se početni pokušaji kontrolisanja mog šećera u krvi nisu baš pokazali uspešnim.

Terapiju sam teško podnosila i delom zbog toga što sam podsvesno odbijala da prihvatim činjenicu da mi je dijagnostikovana šećerna bolest tipa 2. Sama pomisao na to da ću celog života morati da pijem lekove, da pazim šta jedem i da držim dijetu me činila depresivnom. Padanje u depresiju je zadnja stvar koja mi je bila potrebna, ali dogodilo se. Depresija je jedan od glavnih okidača pada imuniteta, a loš imunitet je mogao samo da pogorša moje stanje. Dane sam provodila u svojoj sobi, izolovana od sveta i svojih članova porodice koje sam uspela da uverim da mi samo treba odmor, da se pridržavam terapije, i da ću uzeti bolovanje kako bih opravdala izostanak s posla.

Usledio je novi napad koji je zabrinuo i mene i moju porodicu

Posle samo nedelju dana neredovnog uzimanja terapije i depresije koja me zadesila, ponovo mi je pozlilo. Šećer u krvi je ovaj put iznosio 21,4 mmol/l. Dovela sam se do toga da skoro padnem u komu. Kad je moj muž saznao kako je do ovoga došlo, seo je i ozbiljno popričao sa mnom. Rekao je da moram da se uozbiljim, i da prihvatim svoje stanje i držim ga pod kontrolom tako što ću redovno uzimati terapiju. Videla sam da mu nije svejedno dok ovo govori, ali morao je da izgleda jak preda mnom i našim devojčicama.

Muž mi je bio velika podrška sve vreme. Redovno je pratio moj šećer u krvi i kako se osećam, i stalno mi je udovoljavao. Tih dana mi je bilo malo bolje, ali sam i dalje povremeno osećala one negativne posledice terapije. Najviše nas je brinulo to što smo oboje videli da sama terapija, koju je propisao lekar, nije dovoljna za regulisanje i stabilizovanje visokog nivoa šećera u krvi. Štaviše, nivo šećera u krvi je stalno varirao, pa smo oboje potajno strepeli od novog napada.

Muž mi je obećao da će se svim snagama potruditi da pronađe bolje rešenje

Tako je i bilo. Jedne večeri sam otišla na spavanje s nekim dobrim predosećajem, a ujutro se probudila i ugledala muža kako sedi pored mene. S osmehom na licu mi je rekao da je pronašao prirodno rešenje za regulisanje mog dijabetesa! Baš te večeri, kad sam otišla na spavanje sa dobrim predosećajem, on je dugo posle mene ostao u dnevnom boravku i na internetu tražio nešto efikasno i bez nuspojava - nešto je hiljadama ljudi pomoglo u postizanju normalnog nivoa šećera u krvi.

Rekao je da svi dijabetičari hvale knjigu, odnosno program, Diabetes NoMore. Izgovorio je sledeće: „Mnoge je zaštitio od posledica dijabetesa i poboljšao im kvalitet života, a ja želim da isto tako pomogne i tebi!” Čvrsto sam ga zagrlila i rekla da sam spremna da pročitam program. Ovom rešenju nisam pristupila skeptično, jer mi je odmah objasnio da se saveti u knjizi razlikuju od svega sa čime sam se dosad susrela, kad je u pitanju držanje dijabetesa pod kontrolom. On ju je pročitao preko noći, i garantovao mi je da ću se rado pridržavati programa unutar ovih korica.

Zašto i ne bih? Knjiga je obilovala savetima i smernicama za prirodno regulisanje dijabetesa i kontrolisanje šećera u krvi, koje je godinama istraživao, a onda sabrao i uvrstio u jedan program, svetski naučnik i stručnjak za dijabetes Alan Brown. Najvažnije od svega je što Diabetes NoMore program ne podrazumeva tretiranje dijabetesa medikamentima koji izazivaju nuspojave kao što su nesvestica, mučnina i proliv, a pritom stvaraju i preduslove za rak, i srčani i moždani udar.

Nijedna metoda ne čisti organizam od toksina tako dobro kao Diabetes NoMore

Ispostavilo se da je sve što mi je muž rekao o ovom programu istinito. Ništa, apsolutno ništa mi nije ovako očistilo organizam od štetnih materija, vratilo energiju, preokrenulo tok moje bolesti, i regulisalo šećer u krvi kao što su to učinili koraci za detoksikaciju iz knjige Diabetes NoMore. Budući da sam teško podnela činjenicu da komplikacije nastale nepravilnim regulisanjem dijabetesa tipa 2 mogu da budu uzrok smrti, ovaj program je došao kao spas u poslednjem trenutku.

Alan Brown i njegov prirodni Diabetes NoMore program za preokretanje toka šećerne bolesti i regulisanje nivoa šećera u krvi su postali pravi konkurenti farmaceutskim kompanijama. Pitate se zašto? Zato što farmaceutske kompanije više ne mogu da zarađuju na dijabetesu prodajom skupih lekova obolelima od šećerne bolesti. Konačno je neko tome stao na kraj!

Diabetes NoMore – preokretanje toka dijabetesa bez drastičnih promena životnih navika

Ovaj čudotvoran prirodni program, koji sam otkrila zahvaljujući mužu, predstavlja zdravu i moćnu alternativu za sprečavanje, tretiranje i preokretanje toka dijabetesa – jednog od najvećih ubica ljudi širom sveta. Detoksikacija organizma, čišćenje jetre, spuštanje nivoa šećera u krvi, i držanje dijabetesa pod kontrolom se vrši korak po korak, bez velikih odricanja. Zahvaljujući ovom programu sam saznala koje namirnice su najbolje za mene, i koju hranu smem da konzumiram. Ranije sam mislila da je lista dopuštenih namirnica oskudna, ali me je Diabetes NoMore knjiga uverila da nije.

Program i terapiju koristim uporedo, jer tako terapija ima veći efekat na regulisanje dijabetesa. Diabetes NoMore mi je vratio osmeh na lice i stabilizovao šećer u krvi već posle 2 nedelje korišćenja. Ako i svi vi koji bolujete od šećerne bolesti, bilo kojeg tipa i oblika, želite da se ponovo bezbrižno smejete, da preplašite svoj dijabetes umesto da on plaši vas, i da se rešite stalnog ubadanja iglom i proveravanja nivoa glukoze, već danas naručite Diabetes NoMore program i preporođeni uđite u novi dan!

Ako neko ima problem sličan Daničinom (povišen šećer u krvi, dijabetes tipa 2, predijabetes, ili napredni oblik dijabetesa), a želi da reguliše šećernu bolest i da živi bez brige - imamo dobre vesti.

