ISTINE I MITOVI O ZARAZAMA U JAVNOM TOALETU: Oblaganje WC šolje papirom ne štiti od bakterija!

Mogućnost zaraze u javnom toaletu postoji, ali ne onolika koliko većina smatra.

Ta mogućnost raste s frekvencijom ljudi koji prolaze koristeći ga, ali i njihovom strukturom. Pre svega moramo otkloniti dilemu o polno prenosivim bolestima, koje se prenose, kako im ime kaže, isključivo polnim kontaktom. Ostale crevne bolesti se prenose fekalno-oralnim putem, dakle prljavim rukama.

Tapaciranje WC šolje

Mnogi ljudi prekrivaju WC šolju u javnim toaletima zaštitnim papirima i veruju da su tako zaštićeni od bakterija i ostalih nečistoća koje se mogu naći na takvim mestima. Ali čini se da ta zaštita baš i nije toliko delotvorna, s obzirom na to da se radi o papiru koji je po svojoj prirodi sklon upijanju vlage, a samim tim i onoga što se razmnožava u vlažnim područjima, uključujući bakterije i viruse. Ipak, iako postoji šansa da ste kožom dotakli bakterije dok sedite na zaštitnom papiru, razloga za paniku nema.

Da li treba da se plašimo?

Sama činjenica da smo došli u kontakt sa izazivačem zarazne bolesti ne znači da ćemo i oboleti. To zavisi od velikog broja faktora koji su povezani kao karike u lancu (tzv. Vogralikov lanac). On uključuje vrstu uzročnika zaraze, put unosa, da li je to koža, disajni ili probavni sistem.

Pored toga, potreban je dovoljan broj uzročnika, kao i njihova potencija - nekim bolestima je dovoljan jedan uzročnik da izazove bolest, a nekima i više desetina hiljada.

Uvek perite ruke

Rizik od zaraze u javnom toaletu malo je verovatan, osim ako nemate neku otvorenu ranu. Ipak, veoma je važno da zatvorite poklopac na WC šolji pre povlačenja vode jer se sitne čestice mogu raspršiti celim prostorom. Delovi fekalija zalepiće se na sve površine, pa i na vaše ruke, oči ili nos. Ukoliko opcija spuštanja poklopca ne postoji, odmah nakon izlaska iz toaleta dobro operite ruke.

Veća opasnost od mobilnih telefona

Mala je verovatnoća da biste mogli da se zarazite sedenjem na WC šolji. Većina crevnih bolesti rezultat je prenosa bakterija od ruku do usta, nakon fekalne kontaminacije ruku, hrane ili površine. Stručnjaci smatraju da su mnogo opasniji mobilni telefoni, te da pažnju treba posvetiti redovnom čišćenju telefona.

