NEĆETE VEROVATI ČIME PUMPAJU USTA! DEVOJČICE IZ SRBIJE POLUDELE ZA BIZARNIM TRENDOM! Pogledajte kako to one rade (VIDEO)

Mlade devojke od 15 do 25 godina koriste bizarni trend da povećaju usne. To čine tako što podviju gornju usnu i lepkom je pričvrste za nos. Ovo "ulepšavanje" izaziva opekotine, alergije, trovanje...

foto: Pritnscreen



Novi bizarni i opasni svetski trend postao je popularan među devojčicama u Srbiji. Verovali ili ne, mlade devojke od 15 do 25 godina "pumpaju" usta superlepkom kako bi im izgledala punija!

To čine tako što podviju gornju usnu i lepkom je pričvrste za nos. Time za svega par minuta, kako kažu tinejdžerke, naprave usne koje su napućene!



Prema rečima stručnjaka, o posledicama ovakvog "ulepšavanja" suvišno je i govoriti. Korišćenje superlepka u ovakve svrhe može da izazove niz zdravstvenih problema, od opekotina, preko gušenja i alergija, do teškog trovanja.

Sve za lepotu?!

Jedna od devojčica koja je probala ovaj svetski trend, Andriana Ž. (17) iz Beograda, priča nam kako je napravila veća usta bez silikona.

- Gledala sam razne devojčice na Jutjubu kako to rade i učinilo mi se da je brzo i jednostavno. Naravno da mi roditelji ne daju da kod lekara uvećam usne, pa sam pribegla ovom triku. Namazala sam lepak iznad gornje usne, sačekala par sekundi, i gornju usnu blago podigla i zalepila. Efekat je bio neverovatan. Međutim, muke su nastale posle, kada je usna počela da se odlepljuje. Počelo je prvo da me svrbi, pa peče, a kad je lepak skroz popustio, imala sam rane i na nosu i na usni... mislim da više neću ovo ponoviti - kaže Andriana.



Dermatolog dr Gorana Isailović upozorava da je korišćenje lepka za povećavanje usana jeziv trend, koji može imati kobne posledice, opasne po život!

- Ovo je strašno i deca moraju hitno da prestanu to da rade! Kao prvo, lepak je sam po sebi štetan i nije namenjen za telo, za ljudsku upotrebu, već za drvo, papir, gumu i slično. Pun je štetnih materija, toksina, alergena. Pa zamislite koliko je to štetno kada se nanese na kožu, i još se za njega prilepi gornja usna. Strašno i veoma opasno - naglašava dr Isailović i napominje:

foto: Printscreen/Twitter

- Dovoljno je i dve kapi da se stave na kožu ili da uđe u nos i može biti ozbiljnih posledica. Osim alergija i crvenila, na mestima gde se stavi lepak može da pukne koža, da se napravi otvorena rana ili opekotina. Pored toga, kada stavite lepak direktno ispod nosa, može doći i do trovanja jer je isto kao i drogiranje lepkom. Od ispiranja otrova koji se nalaze u lepku mogu se oštetiti oči ili disajni putevi.

Opasno po zdravlje

Profesor hemije Petar Pfendt ističe da su lepkovi veoma štetnog sastava i nisu dermatološki ispitani da bi se koristili kao kozmetika.

- Lepak bilo koje vrste prepun je hemijskih jedinjenja, rastvarača, polimera, toksina... Prilikom nanosa on bubri, ulazi u kožu i nije ni čudo što tako brzo lepi usne, i što one postaju sve veće. Međutim, zbog njegovog hemijskog sastava devojčice imaju zalepljene usne, dok se on ne apsorbuje, ali onda i ulazi duboko u krvotok. Što znači da će svi ti štetni toksini ući u organizam i ostaviti posledice. Zaista, ovo je mnogo opasno i devojčice moraju da shvate opasnost koja vreba iz ovog lošeg trenda - priča Pfendt.

foto: Pritnscreen



Prema njegovim rečima, koliko su ove lepljive materije opasne, potvrđuje i upozorenje na samim pakovanjima.

- Da je lepak bilo koje vrste štetan, jasno govori i deklaracija, na kojoj piše da treba čuvati van domašaja dece, da izaziva iritacije oka, kože, respiratornih organa... Još opasnije je udisanje te pare, kada se stavi ispod nosa na kožu - navodi naš sagovornik.



Šta može izazvati lepljenje usana?

* iritaciju kože

* iritaciju oka

* probleme sa disajnim putevima

* alergije

* opekotine

* trovanje organizma

* slepilo

Kurir.rs/Foto printscreen

Kurir