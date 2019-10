SAZNAJTE TREBA LI VAM LEKARSKA POMOĆ, REŠITE OVAJ TEST: Živite li pod stalnim stresom

Rezultati ovog testa mogu biti podsticaj da konačno počnete da radite na prevenciji i smanjenju stresa, a ako upućuju na značajnu izloženost napetosti, razmislite o konsultaciji s lekarom.

PRAVILA: Odgovorite na 25 pitanja u nastavku i za svaki odgovor zapišite odgovarajući broj bodova.

SABERITE POENE

foto: Shutterstock

0-25: Bodovi u ovom rasponu upućuju na to da je vrlo mala šansa da ste pod stresom. Čestitamo, ostanite i dalje tako smireni.

26-50: Ovaj raspon poena sugeriše da ste pod niskim do umerenim stresom. Držite stvari pod kontrolom, ne bi valjalo da se uznemiravate više od ovoga.

51-75: Ova brojka upućuje na to da možda prolazite kroz umeren do visok nivo stresa koji sve teže držite pod kontrolom. Savet je da se javite lekaru da bi vam dao savet kako to da prevaziđete.

76-100: Rezultat u ovom rasponu sugeriše da doživljavate vrlo visok nivo stresa koji, osim anksioznosti, neraspoloženja i agresivnog ponašanja ili depresije, zahteva ozbiljan odmor i opuštanje i obaveznu pomoć psihijatra. Ne dozvolite da puknete, da vam se to ne odrazi na celokupno zdravlje.