POTPUNO IZBACITE ŠEĆER IZ ISHRANE MESEC DANA: Evo koje DOBRE stvari će vam se desiti!

Izbacivanje šećera iz svakodnevne ishrana može biti velik izazov, čak i najodlučnijima. Istraživanja pokazuju da šećer 'vara' mozak tako da ga želi sve više, koliko god ga vi unosili.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije dnevno bismo na 2000 kalorija smeli da unesemo maksimalno 50 grama slobodnih šećera. To se odnosi na glukozu, fruktozu i saharozu koji se dodaju hranu prilikom proizvodnje.

Ipak, šećer koji je prirodno prisutan u povrću i voću je dobar za zdravlje.

- Ti prirodni šećeri dolaze u kombinaciji s prirodnim vitaminima, mineralima i vlaknima - objašnjava dr Kimber Stanfon, nutricionistica i profesorka sa Univerziteta u Kaliforniji.

Ako uspete da smanjite unos dodatih šećera, videćete promene u organizmu - osećaćete se bolje, izgledati zdravije i lepše te topiti višak masti.

Koža će vam izgledati mlađe



Šećer u ishrani utiče na količinu šećera u krvu. Ako je nivo visok, dolazi do molekularnog domino efekta koji se zove glikacija. Pri tome se molekuli šećera vežu na proteine kože i to utiče na kolagen, protein zaslužan za glatkoću kože. Loše navike sa šećerom mogu dovesti i do smanjenja elastičnosti kože i preuranjene pojave bora.

Zato stručnjaci tvrde da 'starenje' možete usporiti smanjenjem šećera iz ishrane.

Loš su izvori energije



Dodatni šećeri su jednostavni ugljeni hidrati. Brzo se vare i ulaze u krv, ali energija dobijena iz njih, kratkog je veka. Mogu se 'kriti' u prelivima za salatu ili na primer, sosu za roštilj. Proverite ambalažu, pre nego što konzumirate proizvod.

- Umesto toga, pojedite šaku badema koji će vas opskrbiti energijom koja će trajati duže - kaže Dijan Sanfilipo, savetnica za ishranu.

Salo na stomaku će se 'otopiti'



Navikama poput pijenja sokova samo ćete nakupiti kilograme, posebno na predelu stomaka. Iako izgleda bezazleno, masnoća oko stomaka može biti opasna.



Kada pijete sokove, skače šećer i dolazi do navale insulina u organizmu. To rezultira nakupljanjem masti na području stomaka. Zovemo je visceralna masnoća, a ona može stvarati probleme u krvnim sudovima i organima. Sa tim su povezane bolesti srca, ali i karcinomi.

Dakle, ako izbacite šećere iz ishrane, smanjićete masnoću oko stomaka, ali i rizik od bolesti koje dolaze s tim.

Smršaćete



- Povećan nivo insulina ne deblja vas samo oko trbuha, već stvara masnoće po cijelom tijelu - rekao je endokrinolog dr. med. David Ludwig s Harvarda.

Zdravije alternative poput voća i povrća pomažu u održavanju stabilnog inzulina pa se manje kalorija 'skladišti' u obliku masti. Kao rezultat toga, glad se smanjuje, metabolizam ubrzava i lakše se mršavi.

Smanjićete rizik od dijabetesa



Manje slatkiša znači i manje kilograma, ali i smanjen rizik od dijabetesa tipa 2.

- Ishrana koja uključuje ugljene hidrate koji se brzo vare, poput šećera, zahteva da pankreas oslobađa više insulina. Malo po malo, tako dolazi do dijabetesa - objašnjava dr Ludvig.

Zdravije srce



Srce je jedan od najvažnijih organa u telu, a šećer na njega ima veliki uticaj. Istraživanja su pokazala da ljudi koji su od 17 do 21 % dnevnih kalorija konzumirali u obliku slatkiša, imaju 38 % veći rizik od smrti uzrokovane srčanim bolestima u poreženju s onima koji su slatkiše konzumirali u 8% dnevnih kalorija.

