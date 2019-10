6 PODMUKLIH SIMPTOMA RAKA DEBELOG CREVA: Bitno je da ih prepoznate na vreme, jedan je posebno OPASAN!

Rak debelog creva, treća je najčešća vrsta kancera kod muškaraca i žena, što se završava sa skoro 50.000 smrtnih slučajeva godišnje. Procenjuje se da u svetu od kolorektalnog kancera oboli preko 1,2 miliona ljudi, dok skoro više od polovine tog broja umire. Najčešće se otkriva u dobi između 50. i 74. godine.

1. Dijagnoza anemije ili njeni simptomi



Dijagnoza anemije može biti prvi znak da postoji unutrašnje krvarenje, čak i ako nema krvi u stolici, ili nekih drugih simptoma. Naime, može se dogoditi da se unutrašnje krvarenje pojavi i šest meseci pre nego što se pojavi trag krvi u stolici, kaže Patriša Rejmond, gastroenterolog iz Virdžinija Biča. Zato posebnu pažnju treba obratiti i na znakove koji inače prate anemiju: umor, bledu kožu ili vrtoglavicu. Ako ih primetite, svakako se javite lekaru.

2. Ne možete da dođete do daha



Još jedna nuspojava unutrašnjeg krvarenja je kratkoća daha. Ako ne krvarite agresivno ili ne povraćate krv, vaše telo unosi više plazme u krv, bez stvaranja više gvožđa ili crvenih krvnih zrnaca, kaže dr Rejmond. Time se sprečava gubitak krvi u velikim količinama, ali smanjuje sposobnost krvi da nosi kiseonik, zbog čega možete primetiti kratkoću daha.

3. Osećate se naduto ili imate grčeve



Ako osetite da ste naduti, moguće je da postoji blokada u debelom crevu, kaže dr Rendal F. Holkombe sa Univerziteta za rak na Havajima. Ako nadutost relativno brzo prođe, uzrok može biti i nešto drugo, ali ako se javi stalan bol u desnoj strani stomaka, to može značiti da je rak debelog creva već u poodmakloj fazi i da se proširio na jetru, upozorava. Zato svako nadimanje koje potraje ili se učestalo javlja shvatite ozbiljno i idite kod lekara.

4. Jak i dugotrajan zatvor



Blaga i povremena opstipacija nije razlog za brigu, ali ako postane teška i javlja se često, to jeste razlog za brigu. Zatvor takođe sugeriše da postoji neka prepreka u crevima, pa ako ne prolazi, obavezno se javite lekaru, kaže dr Holkombe.

5. Tanka stolica i proliv



Ako je vaša stolica "tanka" i duže vreme je takva, a ranije je bila u debljim komadima, to bi moglo da ukazuje na prepreku u debelom crevu. To mogu biti polipi, kaže dr Rejmond. I dugotrajna, odnosno učestala dijareja može biti jedan od simptoma raka debelog creva.

6. Stolica čudne boje



Krvarenje iz rektuma obično je crveno, pa ako primetite tragove sveže krvi u stolici, to jeste razlog za brigu. Ipak, i tamna, katranasta stolica ukazuje na to da ima tragova krvi, iako bi uzrok problema mogao da bude manje opasan. To, na primer, može biti čir. Ipak, u pitanju može biti i rak debelog creva, pa svakako obavite pregled, kaže dr Holkombe.

