POLICISTIČNI JAJNICI I NJIHOVI SIMPTOMI: Na potpuno prirodan način možete rešiti ovu upornu tegobu!

Sindrom policističnih jajnika, iliti PCOS, je najčešći endokrinološko-ginekološki poremećaj kod žena i najčešći uzročnik izostanka ovulacije, pa samim tim i začeća. Prema poslednjim statističkim analizama, on pogađa pet od deset odsto žena u plodnom razdoblju. Najčešći simptomi policističnih jajnika mogu da uključuju porast telesne težine, opadanje kose, maljvost na drugim mestima, akne, tamne fleke, masnu kožu, smanjen broj menstruacija ili njihov potpuni izostanak. Mogu dovesti do umanjene mogućnosti začeća, pa i do spontanih pobačaja.

Kako bi se ovo oboljenje lečilo, potrebno je izbaciti loše navike iz života i uvesti dobre – izbalansirana, zdrava ishrana je prvi korak ka pobedi, a za njim sledi i pažljiv odabir prirodnog preparata koji pomaže, kao što je preparat Folinomel.

Folinomel u sebi sadrži pravu kombinaciju mioinozitola i melatonina, kao i folnu kiselinu i kao takav se može bezbedno primenjivati kod terapije u lečenju steriliteta, korekciji telesne težine, kod pacijenta sa hroničnim pelvičnim bolom, kod pacijenata sa hroničnom dispneom, kod pacijenata sa PCOS (sindromom policističnih jajnika), kao i sa problemom mioma. Možete da ga poručite OVDE po ceni od 2.990rsd ili na broj telefona 011/442-0502.

Prednosti Folinomela za PCOS:

– Reguliše menstrualne cikluse

– Promoviše ovulaciju

– Pospešuje kvalitet jajnih ćelija kao i njihov broj

– Smanjuje rizik od gestacijskog dijabetesa u trudnoći

– Snižava insulin i glukozu

– Snižava holesterol

– Snižava upalu

– Rešava problem mioma na materici

– Rešava problem nervoze, kao i prekomerne težine

– Smanjuje potrebe za određenim namirnicama

– Rešava hormonske manifestacije prirodnim putem

Proizvod je odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (rešenje br. 9051/2016 od 20.05.2016. godine).

