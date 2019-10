6 STVARI KOJE ZDRAVI LJUDI RADE PRE ODLASKA NA SPAVANJE: Na spisku se nalazi KIVI, a pod brojem 4 navika koja će vas posebno IZNENADITI!

Kvalitetan san ovisi i o nekoliko noćnih navika, a oprah.com navodi šest navika zdravih ljudi koji mogu utjecati na samu kvalitetu.

1. Jedu kivi kao "grickalicu" pred spavanje



Odrasle osobe koje konzumiraju kivi, sat vremena pre sna tokom mesec dana, brže će utonuti u san, pokazalo je istraživanje. Razlog tome, pretpostavljaju, leži u visokoj koncentraciji antioksidansa u kiviju koji reguliše hemijske procese u mozgu povezane sa zdravim snom. Drugi razlog takvih rezultata, je visoka koncentracija serotonina, koji takođe podstiče san.

2. Spavaju na jastuku koji je punjen poliesterom ili lateksom



U studiji u kojoj je učestvovalo preko sto ljudi, utvrđeno je da su oni koji loše spavaju, kao glavni razlog takvog sna naveli neudoban jastuk. Kako se to ne bi događalo, prilikom odabira jastuka, birajte one koji su punjeni od poliestera ili lateksa pre nego one koji su punjeni perjem, jer prva dva punjenja pružaju veliku udobnost.

3. Istežu se



Grčevi u području nogu su među čestim uzrocima nesanice. Iz tog razloga, noćno istezanje listova i butina, produžiće tetive i mišiće i umanjiti grčeve ili će ih olakšati, navodi studija objavljena u "Journal of Physiotherapy". Jedna vežba koja uključuje obe grupacije mišića je sedenje na podu sa ispruženim nogama, dok pokušavate da dodirnete nožne prste.

4. Razmišljaju o konzistentnim zvukovima u niskoj frekvenciji



Studija iz 2012. godine utvrdila je da zamišljanje konzistentnih zvukova u niskoj frekvenciji, kakvi su zvuk fena ili rominjanje kiše, produžavaju trajanje faze sna u kojoj se telo odmara. Pored toga, ispitanici su istaakli da su upravo ti zvukovi imali pozitivan uticaj na njihov san, a osim toga, dodatno istraživanje je pokazalo kako upravo takvi zvukovi pospešuju i pamćenje.

5. Treniraju četiri sata pre sna



Iako se smatra da bilo kakav trening pre sna uzrokuje nesanicu, istraživanje neprofitne organizacije "National Sleep Foundation" utvrdilo je da bilo koja vrsta treninga, četiri sata pre sna, neće uticati na san, a trening u bilo koje doba pospešiće sam kvalitet sna.

6. Zahvalni su



Istraživanje iz 2009. godine pokazalo je da su osobe koje pre sna navode stavke tog dana zbog kojih su zahvalni, navele da su mnogo lakše utonuli u san nego kada bi razmišljali o problemima koji su ih na kraju i držali budnima.

