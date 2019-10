DOKTORKA GORDANA MARKOVIĆ O TRADICIONALNOJ MEDICINI: Ajurveda je opet u centru pažnje!

Bez pravilne ishrane lek je beskoristan, s pravilnom ishranom je nepotreban

Pogrešan stil života i stres okidači su mnogih bolesti. Dijabetes, bolesti jetre, metabolički sindrom, ateroskleroza, astma i hronična opstruktivna bolest pluća, osteoporoza, depresija, pa čak i neki oblici karcinoma su rezultat neravnoteže u našem organizmu. Kriva je za oko 80 odsto svih prisutnih poremećaja zdravlja, a kad ih doktor ustanovi - sledi hrpa lekova.

U nekim slučajevima, u zavisnosti od individualne konstitucije i stadijuma bolesti, poštovanje određenih preporuka i promena životnog stila mogu da dovedu do poboljšanja zdravstvenog stanja bolje nego medikamenti. U tom smislu posebno su na ceni metode tradicionalne medicine, koje već vekovima donose rezultate, a među njima je Maharaši ajurveda.



Povezanost između naše svesti i fiziologije potvrdila su brojna naučna istraživanja. Isceljujuću moć, koju svi imamo, možemo da pokrenemo pomoću ajurvede i svesno učinimo korak ka boljem, zdravijem i srećnijem životu. Kako to da učinimo, posebno kad je ishrana u pitanju, jer zna se da zdravlje na usta ulazi, specijalno za čitaoce Lene govori dr sc. med. Gordana Marković.

Šta je ajurvedski pristup zdravlju?

- Na jednostavan način omogućava da težimo savršenom zdravlju, oplemenjuje sve aspekte našeg života. U prevodu, ajurveda je nauka o životu, i ona to zaista i jeste. Njen osnovni cilj nije borba protiv bolesti, već podizanje odbrambenih kapaciteta do nivoa koji omogućava da ostanemo imuni na različite štetne agense. To se postiže konstantnom težnjom za uspostavljanjem sklada duha, tela i osećanja.



Dugo se primenjuje u razvijenim državama.

- Zahvaljujući odluci Ministarstva zdravlja, spada u grane tradicionalne medicine koja se primenjuje i kod nas.



Kako pomaže lekarima?

- Lekar pacijentu kreira tretman prema telesnom, mentalnom i socijalnom aspektu ličnosti i aspektu vremena i prostora u kome živimo - individualno, a upravo se u tome kriju i dobra preventiva i efikasnost terapije. To nije instant rešenje, već prirodna podrška organizmu da se vrati na pravi put i samoisceli. Veoma sam zahvalna na brojnim prilikama da budem svedok tog veoma često čarobnog procesa.



Kako pomaže nama?

- Možemo precizno da se upoznamo sa sopstvenom individualnošću, kapacitetima i slabim tačkama: nalazimo svoj put i dostižemo unutrašnju ravnotežu. Usklađujemo naše biće s prirodom, njenim ciklusima i unapređujemo zdravlje.



Koji su njeni osnovni principi?

- Prema ajurvedi, svet je sačinjen od tri osnovna principa: Vata doša, Pita doša i Kafa doša. Vata doša koordinira radom lokomotornog sistema: omogućava kretanje, cirkulaciju krvi, širenje i skupljanje pluća, uključena je u peristaltiku creva, aktivnosti nervnog sistema, najsuptilnije procese na nivou našeg genetskog materijala. Kad nije u balansu, mogu se razviti različita psihička i neurološka oboljenja, hronični bol, nadutost, opstipacija, nesanica...



Pita doša koordiniše metaboličke procese i razmenu energije, odgovorna je za varenje, produkciju hormona, rad žlezda. U disbalansu se javljaju problemi s hormonima, oboljenja krvi, jetre, gastritis, čir, razdražljivost...



Kafa doša obezbeđuje kvalitetnu telesnu strukturu, biološku snagu, imunitet... Neravnoteža prouzrokuje pojavu otoka, dijabetes, astmu, slab imunitet...



Kako vršite dijagnostiku?

- Najznačajniji metod za detekciju stanja je pulsna dijagnostika, daje uvid u kvalitet doša, subdoša, tkiva, varenja i drugih karakteristika osobe koju pregledam. Dodatne smernice u kreiranju tretmana predstavljaju analiza fizičkih, mentalnih i emotivnih karakteristika, podaci o simptomima koje osoba daje.



Prema ajurvedi, postoji šest nivoa razvoja bolesti.

- Prva četiri su različiti stepeni neravnoteža doša koje lekar ustanovi pregledom pulsa. Tek peti stadijum je oboljenje koje bismo, jezikom zapadne medicine, definisali kao akutnu bolest, dok šesti predstavlja hroničnu bolest.



Kako hrana može da leči?

- Neophodan uslov je volja pojedinca da, manje ili više, koriguje navike koje nisu u skladu s njegovom prirodom. Treba da se što bolje uskladimo s ritmom prirode, da jedemo u skladu s konstitucijom i da to ne bude još jedan izvor stresa, već zadovoljstvo. Preporučuje se organska laktovegetarijanska ishrana, ja to maksimalno uskladim sa onim što je za pacijenta kulturološki prihvatljivo.



Ne mogu organske namirnice da neutrališu sve negativne efekte.

- Nekad su adekvatna dijeta, eliminacija rizičnih faktora i korekcija dnevne rutine dovoljni za tretman disbalansa, ali kad je potrebno da prevaziđemo komplikovaniju zdravstvenu situaciju, primenjujemo ajurvedske lekove (isključivo organski biljni preparati, herbalizovana ulja, herbalizovani gi...) Izuzetno značajan segment su etarska ulja.



Koliko je važna rutina?

- Treba da imamo tri obroka, nikakve "zalogajčiće" ne uzimamo između njih, ustajemo oko šest ujutro, ležemo u 22 (maksimalno u 23), svakodnevno bar 60 minuta šetamo. Osim u posebnim slučajevima (kod dece, kad postoje posebne potrebe, specifična patološka stanja), ne preporučuju se dodatni obroci - doprinose nastanku i taloženju toksina. Idealno je da doručkujemo oko 7-8 č, ručamo oko 12-13 č, a večeramo oko 18 č, najkasnije do 18.30. Kako je vatra varenja najsnažnija kad je sunce u zenitu, doručak ne bi trebalo da bude težak, glavni i najjači obrok treba da bude ručak, a večera laka za varenje i ne previše obilna.



Ide zima, šta savetujete?

- U vreme jesenjih vetrova, koji manifestuju pojačanu vatu u prirodi, izbegavajmo suvo voće, krekere, hladnu i krtu hranu; prija topla, sveže skuvana, slatka, kisela i slana hrana. Zimi dominira kafa, donosi sneg, trebalo bi izbegavati sladoled, jogurt, sireve... Prijaju topla, ljutkasta, gorka jela, hrana oporog ukusa.

ŠTA, KAKO I KAD DA JEDEMO

Najbolje je jesti toplu (brzo se vari) i uljastu hranu (pojačava potisnutu snagu varenja, podstiče snagu i sjaj tela, jača čulne sposobnosti). Ne treba jesti ni suviše brzo ni sporo, i to tek kad je prethodno jelo svareno. Obrok počinje tek pošto smo poklonili punu pažnju sebi.

SAVET PLUS

- jedite u isto vreme

- jedite uvek sedeći u mirnom okruženju: usmerite pažnju na hranu, ne gledajte TV, ne čitajte, nemojte da vozite i jedete

- jedite sveže pripremljenu hranu; ručak treba da bude izbalansiran obrok šest ukusa: slano, slatko, kiselo, gorko, ljuto, oporo

- izbegavajte veće količine sirove hrane, konzervisanu i ledenu hranu, hladne napitke

- varenje počinje u ustima, dobro sažvaćite hranu

- sedite mirno 5-10 min. nakon obroka kako bi nastavak procesa varenja pravilno funkcionisao

- neka količina hrane koju unosite zadovolji 3/4 vaših kapaciteta

ZAČINITE PRAVILNO HRANU

Začini stimulišu varenje na adekvatan način. Ako je hrana koju unosimo teža za varenje, veoma je važno da bude pravilno začinjena. Đumbir poboljšava varenje, a komorač je odličan izbor za prevenciju slabog varenja i gasova. Korijander se preporučuje onima koji imaju problem s kiselinom i osećajem toplote u predelu želuca - ima rashlađujući efekat.

ČAROBNA VODA

Smanjićemo apetit i varenje će postati sporije ako pola sata pre obroka popijemo vodu - počećemo da mršavimo. Voda koju u manjim količinama pijemo za vreme jela je neutralna, ona koju uzmemo posle jela remeti varenje, dovodi do povećanja telesne težine.

Branka Mitrović

