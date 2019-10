DO TROVANJA VODOM MOŽE DA DOĐE I AKO JE PIJETE PREVIŠE! Ako se uplašite da je ne pijete dovoljno, pa PRETERATE ove stvari mogu da vam se dese! Nije naivno!

Iako većina ljudi gleda simptome za dehidrataciju, previše hidracije takođe nije dobra stvar. Ispijanje previše vode može dovesti do trovanja vodom, što rezultira niskim nivoom natrijuma u krvotoku. U retkim slučajevima, trovanje vodom može dovesti do napada, kome pa čak i do smrti.

Uvek za sobom nosite flašicu vode

Ako ne izlazite iz kuće bez flašice vode, to bi mogao biti znak da pijete previše vode. Konstantno ispijanje vode rezultira niskim nivoom natrijuma u krvi, što može uzorkovati oticanje stanica u vašem organizmu. Posebno je opasno kada počinje oticati mozak.

foto: Profimedia

Pijete vodu čak i kada niste žedni

Najbolji način da znate kada ste žedni jeste da svesno razmotrite svoje potrebe. Ljudski organizam programiran je da se bori protiv dehidratacije zato što smo živeli u strahu od nedostatka.

Pijete toliko vode da vam je urin proziran

Ako pijete zdravu količinu vode boja vašeg urina trebala bi biti lagano do jače žuta. Iako većina ljudi misli da je popila dovoljno vode ako im je urin proziran.

Za većinu ljudi 8 do 10 čaša vode trebala bi biti prava doza, a količina varira i od težine, visine i aktivnosti osobe.

Učestalo mokrite, čak i tokom noći

Znak da pijete previše vode jeste i ako se budite tokom noći, jer normalna osoba mokri šest do osam puta dnevno. Ako u danu mokrite više od 10 puta, to bi mogao biti znak da zasigurno pijete previše vode.

Da se ne biste budili tokom noći, poslednju čašu vode popijte nekoliko sati pre spavanja.

Muka vam je i povraćate

Simptomi konzumiranja previše vode slični su simptomima dehidratacije. Kada pijete previše vode, vaši bubrezi se ne mogu rešiti viška vode i voda se počinje nakupljati u organizmu, što može dovesti do mučnine i povraćanja.

foto: Profimedia

Imate jake glavobolje tokom dana

Glavobolje su takođe znak i dehidratacije kao i unosa previše vode. Kada pijete previše vode, stanice otiču pa tako i vaš mozak otiče i pritiska lobanju pa zato imate jake glavobolje.

Zbog ovog simptoma bi zaista trebalo pripaziti koliko vode pijete jer oticanje mozga može imati i gore posledice od glavobolje.

Osećate slabost u mišićima i lako dobijate grčeve

Kada pijete previše vode nivo elektrolita pada i to loše deluje na organizam.

Niski nivoi elektrolita mogu dovesti do bolnih mišića i grčeva. Savetuje se nekoliko čaša vode zameniti kokosovom vodom koja je bogata elektrolitima.

Osećate se umorno

Zbog ispijanja previše vode vaši bubrezi rade ubrzano, što dovodi do stresne situacije i vaši hormoni se poremete, a rezultat toga je umor. Ako konstantno pijete vodu i jedva se dižete iz kreveta to može biti zato što ste prouzrokovali dodatan stres svojim bubrezima.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Vecernji.hr/Foto: Profimedia

Kurir