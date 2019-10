BALKANAC DA BI ŽIVEO ZDRAVO, MORA DA RADI OVO! Doktor Emir Solaković objasnio koliko treba da spavamo, a onda dao o satnicu kada šta da jedemo da ne bismo morali da brinemo o LEKARIMA i bolestima!

Doktor Emir Solaković ukazao je na loše navike ljudi na Balkanu i uputio kako bi trebalo da izgleda idealna varijanta dana kod čoveka sa zdravim načinom života.

Skrenuo je pažnju da čovek uči o životnom stilu iz kuće i kako je roditeljski primer osnova svega.

Na pitanje kako tačno prema satnici treba da izgleda dan čoveka na Balkanu, on je dao detaljan opis uz dragocene savete.

"Kad se probudite, morate doručkovati. Treba da spavate jedno 6-7 sati, ne više. Ko spava više ima neki problem. San mora biti čvrst i dobar", počeo je priču doktor Solaković.

"Kad se ujutru probudite, prva stvar mora biti tanjir. U tanjiru moraju biti proteini. Najbolje uzmite jaja, pa ispecite. Četiri belanaca i jedno celo jaje. To je 14, 13 grama proteina. Uzmite crnu kafu, ne tursku, nego espreso jer je to sama masnoća i uzmite malo voća ili zobi. To je idealan doručak koji će vas držati", rekao je doktor, pa dodao:

"To traje 4 do 5 sati, a onda dolazi vreme ručku. Ručak isto moraju biti proteini. Ako ćete crveno meso, neka nije masno. Neka ima crvenog mesa, a ako ćete loše ugljene hidrate to su riža, makarone, toga stavite 1 šaku u tanjir. Zelenog bilja stavite 1 šaku. To je već negde oko 12 sati, ako ste ustali u 6. Negde oko 4-5 sati došli ste kući sa posla, fino napravite sebi kolač, kafu popijete, fino sednete kao Englez. Dolazi vreme večere 7-8, napravite finu večeru. Tu mora biti mesa, proteina, ugljenih hidrata i jedna čaša crnog vina. Vino vam čisti krv. Sat vremena pre spavanja malo pojedite, da ne budete gladni. U dlan mesa, jedite onoliko mesa koliki vam je dlan", detaljno je savetovao Emir Solaković.

Imao je i jedanu dodatnu sugestiju, koja nikako nije manje važna i koje bi trebalo držati se.

"Mora i sat vremena fizičke aktivnosti. Odmorićete se, stres će vam nestati i mišići neće propasti", zaključio je doktor Solaković.

