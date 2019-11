ZABRINUTIM LJUDIMA NIJE DO S*KSA! Doktor Jovan Marić otkrio koliko dugo TRAJE STRAST, ali i kako sa DECOM razgovarati o OSETLJIVOJ temi!

Naš najpoznatiji seksolog i psihijatar misli da su nam deca previše izložena pornografskim sadržajima i da mladi suviše rano počinju sa seksualnim aktivnostima. Svoje ćerke je vaspitavao u otvorenim i opuštenim razgovorima, stekavši njihovo poverenje



Za svojih 78 godina dr Jovan Marić je više puta zatalasao javnost svojim stavovima o seksu, nastupajući otvoreno u medijima. Niko ne može da ga zameni na ovom polju. Višegodišnji direktor Instituta za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, bivši ambasador, danas je uspešan psihoterapeut, ali i stručnjak koji rešava seksualne nedoumice na ličnom i kolektivnom planu.

Poznati ste po istraživanju tema iz intimnog života. Primećujete li šta se zbiva danas na tom planu?

- Stanje se znatno promenilo u odnosu na vreme pre nekoliko decenija. Civilizacije, inače, osciliraju između razvrata i asketizma. Kad je pre 50 godina pronađena antibebi pilula, nastala je seksualna revolucija. Zatim se pojavila sida, što je zbog straha dovelo do smanjenja promiskuiteta, više čednosti i smernosti. Danas ponovo, zbog dostupnosti pornografskog sadržaja najtvrđe vrste, dolazi do rasta seksualiteta. Međutim, to je seks u osami, masturbacija uglavnom, dok na planu partnerskih odnosa dolazi do osiromašenja i straha.

Straha od čega?

- Imao sam pacijenta koji je sve doživeo putem slanja i gledanja golih fotografija na internetu, bez živog kontakta. Kad je trebalo prvi put da se sretnu, prvo je došao kod mene u ordinaciju da pita treba li mu vijagra. U pitanju je mladić od 28 godina! Uvukao mu se strah, jer su svašta nešto isprobavali - ali preko Skajpa. Mislim da je mobilni telefon dramatično promenio partnerske odnose na polju seksualiteta.

VREME BEZ KOČNICA

Kad je pravo vreme?

- Sve zavisi od uzrasta. Pubertet počinje ranije jer se deca najviše hrane piletinom, koja je puna hormona. Nauka je utvrdila da je libido najjači od 15. do 20. godine. Tada treba da budu najjače i socijalne zabrane, jer jedinka nije dovoljno intelektualno zrela. Nije slučajno da punoletstvo počinje u 18. godini, tako da ja preferiram da se tada počne sa seksualnim aktivnostima. Ali počinju ranije.



Na koji način se počinje?

- Imam unuka od 11 godina koji je prvi put gledao pornić u razredu na mobilnom telefonu. Kaže: "Dečaci pornhabišu." Znate, Pornhab je poznati porno-sajt. I tako, deca od 11 godina gledaju kako muž i žena dovode u kuću muškarca kome muž predlaže da bude s njegovom ženom, onda dolaze policajci, pa i oni vode ljubav s njom... Dete je bilo u šoku. Omladina ovakve stvari počinje da gleda vrlo rano i menja se odnos prema seksualitetu.



Koja je najveća greška roditelja u seksualnom vaspitanju?

- Da detetu uliju strah u kosti rekavši mu da je to što radi ili o čemu razmišlja štetno, ružno, prljavo, zabranjeno... Deca se sećaju zabrana roditelja, kritika. U devetoj godini testosteron kod dečaka je kao šoljica kafe, a u 16. osam litara! To je testosteronski cunami i dete u tom periodu nema kočnica. Roditelj treba da bude kočnica, ali razumna. Drugo, smatram da tek sa 12 godina detetu treba dozvoliti igrice na kompjuteru. Prva reč deteta moje pacijentkinje, umesto mama ili tata, bila je "Jutub". Treba biti vrlo, vrlo oprezan.

STRAST TRAJE DESET GODINA

Kako roditelji da se ponašaju ako primete da je njihovo dete rano stupilo u seksualne odnose?

- Nije moralna devijacija ako devojčice počnu seksualni život sa 14-15 godina. One često imaju višak testosterona, ali i kvalitetnu ljubavnu vezu. I mladići su nestrpljivi - što je klasika. Ja sam učio i svoje ćerke kad bi mi govorile da će izgubiti dečka ako odmah ne budu s njim intimne. Rekao sam im da ga neće izgubiti. Treba da mu kažu: "Ti se meni dopadaš. Sigurna sam da ćemo voditi ljubav. Ali hajde da još malo izlazimo i bolje se upoznamo." To je jedna od taktika. Ali najvažnije je razgovarati, razgovarati...



Imate dve ćerke i sina...

- Da, troje dece sa tri različite žene.



Jeste li se drugačije odnosili u seksualnom vaspitanju ćerki i sina?

- Sa ćerkama sam uspostavio vrlo blizak odnos. Poverile su mi pre nego svojim majkama da su imale seksualne odnose. Majke su bile uverene da one to još nisu uradile, a ja sam stekao njihovo poverenje relaksiranim razgovorom. Međutim, sa sinom nije bilo tako. Zbog suđenja, neke nerealne borbe oko stana s mojom bivšom suprugom, pet godina ga nisam video. On za mesec dana puni 18 godina i nadam se da ćemo uspostaviti kontakt kad bude punoletan.



To je vaš sin sa suprugom Danijelom Marić.

- Da, s Danijelom. Sudimo se oko stana. Moram priznati da mlada generacija sve mnogo više gleda kroz novac. Nije dobro za mog sina da ne viđa oca. Mi smo nekritično usvojili zakone došle sa Zapada da dete od 15 godina može samostalno da odluči hoće li da viđa roditelja ili ne.



Jeste li samo s Danijelom u lošim odnosima?

- Ni sa jednom od supruga nisam u dobrim odnosima, ne održavam ih. Kad se ljubav završi, ona treba da se inkapsulira. Ostaje sećanje. Svaki moj brak trajao je desetak godina. Kasnije sam o tome i pisao. Jedan prijatelj mi je rekao u šali da sam veliki mangup jer sam svaku svoju patologiju pretvorio u nauku. Ali ja sam zaista pronašao da postoje prijemnici za zadovoljstvo koji se zasite u proseku od sedme do desete godine u toku ljubavne veze. Jedini spas od raskida je da na osnovu intelekta donesemo odluku da s nekim hoćemo da ostarimo. To se ne dešava često.

NAJBOLJI ANTIDEPRESIV

Da li teško vreme i depresija utiču na to koliko mislimo na seks?

- Briga nije saveznik seksualnih odnosa. Ljudima koji brinu nije do seksa. Muškarac strepi kako će da zaradi za porodicu, to je i dalje standard, stereotip. Mislim da smo mi Srbi gemišt, mešavina tri naroda - turskog, slovenskog i mediteranskog. Od Orijenta smo povukli dobru seksualnost, što je dobro u svakom smislu, naročito zdravstvenom, pa i kao odbrana od depresije. To nekada ilustrujem Čarlsom Bukovskim, koji kaže: "Kad muškarac od 60 godina spava s devojkom od 20, to znači zeznuti smrt."



Kakve su šanse da današnji brakovi dostignu zlatne jubileje?

- Male. Živimo četiri pošasti: egoizam, narcizam, hedonizam i konzumerizam. "Samo ja", "ja sam na prvom mestu", "samo ja da uživam" - to je današnja filozofija. Predavao sam 30 godina medicinsku etiku i učio generacije da je najvažnije poštovati potrebe drugog.



Koliko ste na svoj život primenili ono što ste govorili drugima?

- Trudio sam se. Držao sam se Sokratovog učenja da se najbolje vaspitava sopstvenim primerom. Dajući savete pacijentima, usvojio sam obrasce zdravog života. Jednostavno, zavoleo sam sve što je zdravo, makar ne bilo ukusno. Moja najnovija knjiga zove se "Kako sačuvati živce". U njoj je oko 1.600 mudrosti, od Konfučija do Dučića. Njih koristim u psihoterapiji, a bogami i za sopstveni život, prenoseći ih i na decu.

AFRIKANCI VIŠE VOLE DECU

Dve godine ste službovali kao ambasador u Nigeriji. Možete li da napravite poređenje između afričke i evropske porodice?

- U Nigeriji svaka žena u proseku ima šestoro dece. Oni autentično vole decu, ja sam se u to uverio. Za njih je porodica svetinja. Nisu mogli da shvate da sam ja razveden. Tamo živi 100 miliona muslimana i 100 miliona hrišćana, ali su ovi drugi poprimili principe islama. Kod nas je, nažalost, prosečna porodica tročlana: otac, majka i dete. Jednom sam prilično surovo rekao da bi prosečna Srpkinja, ako bi mogla, rodila pola deteta, samo da se upiše kao majka. Nisam siguran da mi mnogo volimo decu. A pravo bogatstvo je imati ih više.

(Ljilja Jorgovanović, Foto: Printscreen)

Kurir