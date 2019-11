SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O DOZIRANJU: Evo koliko nam je magnezijuma potrebno!

Oprezno Preporučena dnevna doza magnezijuma za odrasle je između 250 i 375 mg. U slučaju da uzmete više, može doći do pojave proliva

Mnogi pate od nedostatka magnezijuma, koji se često manifestuje grčevima u listovima nogu. Bol se najčešće javlja noću tokom spavanja.



Mišići odjednom počinju da se grče, listovi postanu tvrdi kao kamen i izrazito bolni, a neretko se grčenje širi i na stopalo. Bol je toliko jak da se osoba naglo budi. Od ove neprijatne pojave naročito pate žene, a bolna buđenja česta su i kod osoba koje se amaterski bave sportom, starijih ljudi i obolelih od šećerne bolesti.

Činjenica da do grčeva najčešće dolazi noću proizlazi iz prirodne oscilacije nivoa magnezijuma u telu. Zato bi preparate bogate ovim mineralom trebalo uzimati uveče kako bi se sprečio pad nivoa magnezijuma u ranim jutarnjim satima. Na taj način omogućena je delotvorna noćna zaštita od pojave bolnih grčeva u listovima, uz miran san.



Magnezijum dokazano doprinosi normalnom funkcionisanju nervnog sistema i smanjenju umora i iscrpljenosti. Ukoliko ste se prepoznali, evo nekoliko stvari koje bi trebalo da znate ako patite od nedostatka ovog minerala.



Kako ga uzimati



Najbolje je uzimati ga putem hrane, odnosno namirnica koje su bogate magnezijumom, kao što su spanać, zeleno povrće, orašasti plodovi i semenke. U slučaju manjka magnezijuma u organizmu koristite suplemente.



Prirodni izvori



Od prirodnih izvora magnezijuma valja pomenuti orašaste plodove, semenke (npr. čija semenke), banane, žitarice, povrće (brokoli, grašak, spanać, blitva) i prirodne izvorske vode.



Može li se osoba predozirati



Preporučena dnevna doza magnezijuma za odrasle je između 250 i 375 mg. U slučaju da uzmete više, može doći do pojave proliva.



Kome su potrebne veće količine



Manjak magnezijuma može nastati kao posledica neuravnotežene ishrane, u slučaju pojačanog izlučivanja iz tela, zbog upotrebe nekih lekova poput laksativa ili diuretika, kao posledica pojačane telesne aktivnosti ili malapsorpcije, kad zbog određenih probavnih poremećaja creva ne mogu apsorbovati dovoljno magnezijuma iz hrane. Povećane potrebe za ovim mineralom pokazale su se i u slučaju ateroskleroze, povišenog krvnog pritiska, dijabetesa, nervne napetosti, razdražljivosti, poremećaja spavanja i za prevenciju migrene.



Dnevne potrebe



Ukoliko se govori o dodacima ishrani, može se nabaviti u različitim hemijskim i farmaceutskim oblicima. Najzastupljeniji na našem tržištu su magnezijum-oksid, magnezijum-citrat, magnezijum-hlorid, u farmaceutskim formulacijama kao što su šumeće tablete, prašak, kapsule ili tablete. Ženama je otprilike potrebno 250-280 mg dnevno, a trudnicama i muškarcima nešto više, oko 350 mg.

Deca i magnezijum



Magnezijum se deci ne sme davati bez lekarskog nadzora. Deci do tri godine života preporučuje se 40-80 mg magnezijuma dnevno, od četiri do šest godina oko 120 mg, a mališanima od sedam do 10 godina oko 170 mg.



Uticaj na druge lekove

Vrlo je važno napomenuti da magnezijum treba uzimati minimum dva do tri sata pre ili četiri sata nakon uzimanja drugih lekova, jer ovaj mineral može smanjiti apsorpciju drugih lekova i njihovu delotvornost. Takođe, bitno je napomenuti da magnezijum u trudnoći ne bi trebalo koristiti u većim količinama do tri meseca pred porođaj, jer može smanjiti kontrakcije materice.

