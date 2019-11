OVAKVI PREKRIVAČI MOGU DA IZAZOVU OZBILJAN ZDRAVSTVENI PROBLEM? Martin (43) se jedva izborio, a za sve je kriva HLADNOĆA

43-godišnji Martin Tejlor počeo je otežano da diše, stalno je bio umoran i nije bio sposoban za rad. Nakon što je uz sve simptome počeo osećati i vrtoglavicu odlučio je da ode kod lekara. Dva meseca trajale su pretrage i niko nije mogao da postavi dijagnozu, a Martinovo stanje bilo je sve lošije. Dovelo je do toga da više nije mogao stajati duže od nekoliko minuta, a po stepenicama se penjao i do 30 minuta jer je svako malo morao da sedne i odmori se kako bi došao do vazduha.

Posetio je stručnjaka za plućne bolesti u Škotskoj koji mu je dijagnostikovao hipersenzitivni pneumonitis (alergija na nešto iz okoline), a ubrzo se otkrilo da je u pitanju perje iako je u kući imao samo psa i mačku.

Lekarima u Škotskoj nije dugo trebalo da shvate kako je Tejlor alergičan na svoj novi jorgan ispunjen perjem, s obzirom na to da su se simptomi pojavili nakon što je bacio sintetički i kupio ovaj.

Počeo je da uzima steroide i promenio je posteljinu, a kaže kako je ova terapija već nakon dva dana počela delovati. Trebalo mu je godinu dana da simptomi potpuno nestanu i da se vrati starom, normalnom načinu života.

U svom izveštaju iz bolnice rekao je: "Kako se počelo sumnjati da sam alergičan na perje iz jorgana, zamenio sam ga hipoalergenskim. Steroide sam uzimao 12 meseci, a svako malo menjali smo dozu. Život mi je sada gotovo isti kao pre dijagnoze."

