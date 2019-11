DANAS POKLON U KURIRU! LJUŠTILICA ZA CITRUSE: Konzumiranjem ovog voća ojačaćete svoj imunitet i zaštititi se od prehlade

U toku je sezona prehlada i virisa, a da biste se zaštitili ili izlečili, potrebno je da ojačate imuni sistem kako bi mogao da se izbori sa svim što ga napada. Najbolje je to uraditi na prirodan način, to jest putem ishrane. Poznato je da vitamin C pozitivno utiče na imuni sistem, a najviše ga ima u citrusnom voću. Kurir vam u petak, 29. novembra, poklanja LJUŠTILICU ZA CITRUSE. Veoma je jednostavna za korišćenje, samo je prislonite na voće koje želite i zasecite koru, a zatim pomoću vrha ljuštilice odvojite koru i rukom je oljuštite.

U DANAŠNJEM ŠTAMPANOM IZDANJU KURIRA PROČITAJTE:

EKSKLUZIVNO ZA KURIR! VUČIĆ SE NAŠALIO:

Čestitam na dobrom izboru snajpera! Normalnu Srbiju nikad neće pobediti

HIT! TITO IZ SOPOTA NA VLASTI 30 GODINA

Živorad Milosavljević biran čak devet puta!

KAKO JE BIVŠI GRADONAČELNIK RASIPAO NOVAC

Đilas dao 15 miliona evra da otvori most na Adi i slika se pred izbore!

NIN VRAĆA SRBIJU U 2003. GODINU I ATMOSFERU LINČA!

Čedomir Jovanović: Samo je Zvekiju ova naslovna dobra

UHVAĆEN JOŠ JEDAN PEDOFIL SA DRUŠTVENIH MREŽA! JEZIVO

Voleo bih da legnem pored tebe i da te mazim!

VESNA ZMIJANAC ZA KURIR

U birtijama sam za noć ostavljala stan!

DRAGAN GAGI JOVANOVIĆ ZA KURIR O FILMU ČETIRI RUŽE

Budimo ljudi, a ne čudovišta

PRVA PRESTONICA NEMANJIĆA NA SAMOM VRHU TURISTIČKE MAPE EVROPE

Kuršumlija proglašena za izuzetnu destinaciju

DRAGIŠA BINIĆ VIDI PROBLEM POSLE DEBAKLA PROTIV BAJERNA

ZVEZDO, SPUSTI RUČNU Ne možeš da igraš u mestu i tražiš pobedu

