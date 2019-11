DUGO SEDENJE UZROKUJE POJAVU RAZNIH BOLESTI: Uz ovaj praktičan savet sprečite mnoge zdravstvene probleme!

Prema najnovijim istraživanjima, fizička neaktivnost je četvrti najčešći uzročnik smrtnosti u svetu. Dugo sedenje, stajanje i nepravilno držanje je danas zastupljeno više nego ikada. Mnoge bolesti su prouzrokovane upravo tim ponašanjima, počev od bolova u vratu i kičmi, preko nastanka diskushernije do bolesti kardiovaskularnog sistema. Iz tih razloga je vrlo važno ne ignorisati pojavu prvih simptoma, a najbolje bi bilo voditi računa da do tih simptoma uopšte i ne dođe. S obzirom na to da nam dan traje prekratko da bismo postigli sve, pronašli smo proizvode koji će Vam pomoći u borbi sa neminovnim uzročnicima ovih zdravstvenih problema. U pitanju je nova vrsta fizioterapije, iliti fizioterapija koju možete raditi sami kod kuće ili na poslu.

Masažer CM3 predstavlja novu vrstu fizioterapije za vratni deo. Efikasno ublažava bol i relaksira mišiće u vratnom delu. Jednostavan je za rukovanje, u sebi sadrži struju, grejanje i trakciju, a kao bonus ima dodatni par elektroda kojima možete uraditi terapiju strujom na bilo kom delu tela koji vas boli.

Prvo blago istegnete vrat kako biste opustili napete mišiće, zatim terapijska struja prolazi kroz mišiće vrata i na kraju ide toplota koja će dodatno relaksirati i opustiti napete mišiće.

Ukoliko tražite nešto što će srediti lumbalni deo kičme, za Vas je masažer za leđa LM2. On je jednostavan za rukovanje, sve što je potrebno jeste da ga uključite u struju, pritisnete Auto mod i opustite se. Možete ga koristiti uvek i na svakom mestu, kad god imate potrebu za masažom. Sastoji se od sistema 4 u 1, sadrži: infrared svetlo i terapiju toplotom, vibracionu masažu, elektromagnetno polje i vazdušni sistem istezanja.

Vrednost masažera je jednaka 4 masaže kod masera. Uz to morate zakazati, pa često nemate vremena, a često ni maser nema termin kada vama treba. Masažer ćete koristiti godinama, kad god vam je potrebno i gde god se nalazite.

Posle svakodnevne terapije moći ćete da radite bez bola i da budete efikasniji i odmorniji, kada završite sa poslom.

