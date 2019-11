LEČILI JE ANTIDEPRESIVIMA, A U NJENOJ GLAVI SE RAZVIJALA OPAKA BOLEST! Majka 3 dece imala napade panike i bila UMORNA!

Ketrin Vilkokson (36), samohrana majka troje dece iz Velike Britanije primetila je da se oseća umornije nego inače, a to je trajalo čak godinu dana. Pripisivala je to stresu i manjku vitamina i minerala i nije išla kod lekara.

Ipak, nakon strašnog napada panike na ćerkinoj školskoj predstavi u decembru prošle godine, odlučila je da poseti svog lekara opšte prakse. Lekar je bez konsultacije sa stručnjacima zaključio da pati od derealizacije, mentalnog poremećaja koji stvara osećaj odvojenosti od sveta pa joj je prepisao antidepresive.

Lekovi nisu delovali, a nesrećna žena je počela da pati od napada anksioznosti svaki dan. U maju ove godine imala je posebno jak napad, pala je i udarila glavom pred svojom decom. Hitna pomoć je stigla brzo i odvezla je u Opštu bolnicu u Šefildu gde je CT glave otkrio kancerogenu izraslinu na njenom mozgu veličine jabuke.

Ubrzo je završila na hirurškom stolu, a lekari su uspeli da odstrane oko 80 posto tumora. Međutim, upozorili su je da postoji mogućnost da se vrati.

Ketrin se prisetila svog napada panike na dečijoj proslavi.

- Bilo je to kao da gledam predstavu koja se dešava izvan mog tela. Osetila sam kako me obuzima napad panike. Bilo je to kao neko vantelesno iskustvo, zaista zastrašujuće, ali uspela sam nekako da se saberem. Nakon toga sam svakodnevno proživljavala slična iskustva - ispričala je.

- Moj lekar opšte prakse mi je rekao da misli da postoji nešto što se zove derealizacija - dodala je.

Inače, tumori na mozgu mogu uzrokovati hormonske promene koje snažno utiču na ličnost obolelih.Mogu uzrokovati pojačanu razdražljivost ili agresiju, zbunjenost, zaboravnost, nedostatak motivacije, depresiju, anksioznost i nagle promene raspoloženja.

foto: Profimedia

Ova majka veruje da su njezini ekstremni napadi panike bili posledica njene izrasline. Kaže da je je ispričala javno svoju priču, kako bi podigla svest.

- Savetovala bih drugima da u sličnoj situaciji potraže stručnu pomoć i nađu nekoga ko će to istražiti u potpunosti. Prema mom iskustvu, i lekari i pacijenti bi definitivno trebalo da budu svesniji - rekla je i dodala da ide na hemioterapiju, a sledećeg meseca će proći kroz drugi ciklus.

Kaže da joj se čini da je tumor na mozgu imala dugi niz godina. Još dok je bila dete od deset godina dešavalo se da se noću probudi, povraća pa se vrati u krevet. To joj se dogodilo više puta u razmaku od nekoliko meseci.

Govorila je to roditeljima, ali su mislili da preteruje.

- Nakon što su mi postavili dijagnozu, moja porodica je rekla 'Pa ti si to govorila celi život'. Mislim da je tumor preuzeo moju ličnost jer sada kao da sam drugačija osoba - zaključila je.

Kurir.rs/Daily mail/Foto: Printscreen/Facebook

Kurir