DR NESTOROVIĆ ŠOKIRA Roditelji ne paničite na prvi kašalj deteta! Mi smo životinje i ako se dete smeje i jede zdravo je!

Roditeljstvo nikada nije bilo jednostavno, ali briga današnjih roditelja o deci i strah za njihovo zdravlje za doktora Branimira Nestorovića, alergologa i pulmologa, malo je preterana. Prema njegovim rečima, roditelji su danas osetljiviji i reaguju na prvi kašalj i odmah ih vode kod lekara.

"Danas je zavladala neka panika među roditeljima, prestali su da veruju svojim instiktima i sve više veruju nekim savetima na internetu, kojih ima milion, a u većini slučajeva radi se o običnim infekcijama. Prehlade se, u jesen procuri nos, kašlju, i taj kašalj traje tri nedelje, takozvani akutni kašalj. A pošto malo ko zna da taj kašalj traje tri nedelje, već posle 10 dana kreće panika, rade se analize", rekao je doktor i dao savet svim roditeljima.

"Treba gledati kako se dete ponaša. Znate, bolesno dete se prepoznaje. Mi smo životinje, imamo biološke mehanizme životinja, i kada je životinja bolesna, ona se izdvaja, čovek ne želi ni sa kim da se druži, neraspoloženi su, kad imate grip vama nije ni do čega, ne možete da gledate komediju da se smejete... To su mehanizmi, organizam u stvari želi da uštedi energiju za imuni sistem kako bi se izborio sa infenkcijom. Moja profesorica je govorila: Ako vidite dete da se smeje, ozdravilo je. Ako dete normalno jede, smeje se, ono je zdravo", rekao je doktor, pa otkrio da su plava deca malo osetljivija.

"Plava deca, svetle oči imaju obično visoke tempreture, odmah padnu u krevet. Dečaci su malo kilaviji, oni su malo nežniji kada je zdravlje u pitanju", otkrio je Nestorović i dodao da su deca danas manje otporna pre svega jer su manje aktivna.

"Deca su manje otporna jer se manje kreću, manje su aktivna. A pre godinu dana sam našao rad u kome je dokazano da glavni razlog mozga potiče od kostiju. Mnogo energije telu treba za razvoj mozga i 60 posto energije oko šeste godine troši se na razvoj mozga i dete mora da se tada bavi fizičkom aktivnošću. Onda način ishrane, pekare, vi date novac deci i oni odu u pekaru, tu je i gluten iz nove pšenice koji nije nutritivan, zatim buljenje u telefon, igrice, to osiromašuje dete i njihov razvoj. Nemojte da zaboravite i stres Fejsbuka, deca su veoma zavisna danas od društvenih mreža, tamo postoje ležni profili. Deca su do šest godina u nekom svom svetu, ali posle im je veoma važno da budu društveno prihvaćeni i strašna su ta zlostavljanja dece, ne mora da bude fizičko zlostavljanje, psihičko zlostavljanje mora da bude još gore. Modrice će da zarastu za deset dana, ali psihički stres utiče na imuni sistem. Ako ste imali stres, zna da vam iskoči herpes, to je narodno znanje", rekao je doktor Nestorović.

Kako da roditelji u vreme infekcije zaštite svoje dete

"Sve što stimuliše imuni sistem je prirodna ishrana, voće, povrće, minerali. Opasno je stimulisati imuni sistem, treba samo dodati organizmu ono što mu fali, ne uzimaju dovoljno D vitamina zimi, ne jedu dovoljno ribe, može i riblje ulje. Kod nas nema dovoljno sunca da sami proizvedemo vitamin D pa moramo da ga unesemo kroz ribu, riblje ulje", savetovao je doktor.

Doktor Nestorović je naglasio da je veoma važna i pažnja prema detetu i grljenje.

"Prilikom maženja luči se oksitocin, neobičan hormon koji ima stotinu funkcija, i razvoj empatije, ljubavi i izuzetan stimulator imunon sistema", dodao je Nesterović za Jutarnji program RTSi naglasio da roditelji treba da veruju svojoj intuiciji.

