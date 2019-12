ŠTA ME SNAŠLO, PREHLADA ILI GRIP? Slični su simptomi, ali postoji način da ih razlikujete!

Dolaskom zimskih meseci povećava se i učestalost prehlada i viroza, koje su najčešći oblik akutnih infekcija gornjeg respiratornog sistema, a pogađaju sve starosne grupe.

Prehlada je blaža virusna infekcija koja traje najviše nedelju dana, a manifestuje se kijanjem, šmrcanjem ili začepljenim nosom, grloboljom i glavoboljom.

U ređem slučaju se javljaju i probavne smetnje, dok najčešće zahvata respiratorni sistem sa simptomima poput hunjavice, bolova u grlu i celom telu i povišenom temperaturom. Odrasle osobe se u proseku dva do tri puta godišnje sretnu s takvom infekcijom, a deca šest do osam puta. Lečenje prehlade najčešće se svodi na jačanje odbrambenog mehanizma i ublažavanje simptoma, bez obzira na to što se oni obično sami povuku nakon pet do deset dana.

foto: Shutterstock

Grip obeležava naglo povišena temperatura

Grip je bolest vrlo slična prehladi, ali jačeg intenziteta simptoma i dužeg trajanja. Među ljudima se prenosi i širi vrlo lako. Bolesnik je zarazan jedan ili dva dana pre pojave bolesti i pet do sedam dana nakon pojave prvih simptoma. Počinje naglo, povišenom temperaturom i glavoboljom, kao i bolovima u mišićima i umorom, a potom se pojavljuju začepljenost nosa, grlobolja i suvi kašalj. Bolesnici uz ove simptome osećaju klonulost i nemoć, mučninu i gubitak apetita, a neki su pospani ili dezorijentisani. Temperatura može biti veoma visoka, neretko i iznad 40 stepeni, a često je prati osećaj hladnoće. Povraćanje i proliv nisu retke pojave, naročito kod dece. Oporavak je relativno spor i dug, a kašalj, umor, malaksalost i slične tegobe mogu potrajati i po nekoliko nedelja.

foto: Shutterstock

Kako sprečiti infekcije

Iako leka za prehladu i grip nema, na raspolaganju nam stoji mnogo namirnica, dodataka ishrani i biljnih preparata koji ublažavaju simptome i skraćuju vreme trajanja bolesti. Uzimanje vitamina C pogoduje bržem oporavku od bolesti, ali s njim ne treba preterivati. Važno je održavati imunosistem dok ste zdravi kako biste spremno odgovorili na napad infekcije. Najbolji način za to je izbalansirana ishrana, redovno bavljenje umerenom telesnom aktivnošću, izbegavanje stresa i naglog mršavljenja, kao i redovan san.

foto: Shutterstock

Kurir.rs/Foto: Shutterstock

Kurir