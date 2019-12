LEKARI SU ME UVERAVALI DA MI JE SIN SAMO UMORAN! Snimila sam šta radi, a onda je usledila UŽASNA DIJAGNOZA (FOTO, VIDEO)

Lisa Martin (29) iz Velike Britanije primetila je da se njen četvoromesečni sin Benji čudno ponaša. Počeo je da dobija čudne napade, trza očima i telom. Majka je pokušala da razgovara sa porodičnim lekarom, ali ju je on uveravao da je reč o reakciji na preterani umor bebe.

Majčinski instinkt govorio joj je da je nešto mnogo ozbiljnije i nije odustajala, već je snimila sina u takvim trenucima i pokazala video lekarima. Na kraju se ispostavilo da dete ima jedan oblik epilepsije. Ako se poremećaj ne leči, može uzrokovati oštećenje mozga, autizam, pa čak i smrt.

foto: Printscreen/youtube

Kašnjenja u dijagnozi dovode do lošijih ishoda

“Benji je bio savršeno zdrav do četiri i po meseca, a tada smo primetili da pravi čudne pokrete očima, koji kao da ga uznemiravaju. Odmah sledećega jutra razgovarala sam sa lekarom opšte prakse, opisala sam mu šta se događa, a on je to prokomentarisao rečima da je dečak umoran i da će to prestati”, ispričala je Lisa.

“Međutim, ti pokreti su se nastavili i tokom dana i, kada se moj muž te večeri vratio s posla, odlučili smo da ponovo odemo kod lekara i pokažemo mu snimak. Ti pokreti za nas su bili zastrašujući i pokazivali su da se događa nešto van naše kontrole. Kašnjenja u dijagnozi obično dovode do lošijih ishoda", objasnila je.

foto: Profimedia

Lisa je snimak kasnije objavila na društvenim mrežama kako bi roditeljima sugeriisala da obrate pažnju ukoliko se nešto takvo pojavi i kod njihove dece.

Nakon što su u bolnicu došli sa snimkom, lekari su bebu zadržali u bolnici. Tokom noći su napadi postali još jači i agresivniji, a lekari su izbrojali oko 80 napada tokom samo jedne noći. Potom su Benjija hitno prevezli na EEG kako bi mu izmerili moždane talase. Upravo ta pretraga dovela ih je do prave dijagnoze – infantilni spazmi ili West sindrom.

foto: Profimedia

Tada je usledio niz testiranja, MRI pretraga, lumbalna punkcija, uzeli su mu krv za analizu i počeli da daju steroidni lek.

“Lekovi su bili toliko teški za našeg sina da je vrištao 24 sata dnevno. Nakon mesec dana izgubio je mnoge veštine koje je naučio pre tih pojava, nikada se nije smejao i više nije bio srećno dete. Lice mu je nateklo od steroida. Činilo nam se ponekad da je naše dete netko zamenio drugim. Ipak, kombinacija lekova je delovala”, ispričala je majka.

foto: Profimedia

Bilo je to 2016. godine, a Benjijevi napadi danas su pod kontrolom, ipak, posledice su ostale – ima poteškoća u govoru i potrebna mu je pomoć oko lične nege i svesnosti.

Roditeljima je prilično naporno kada idu negde sa sinom.

Na primer, odjednom mu dođe da potrči i dodirne automobil u pokretu. Ali, pronašli su srećno mesto za njega, lokalnu igraonicu u koju se dobro uklopio. Lisa je u međuvremenu rodila još jednog sina i stalno pazi kako se kod njega ne bi pojavio isti problem.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Daily mail/Foto: Printscreen

