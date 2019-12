GERSONOV PLAN ISHRANE LEČI RAK I HRONIČNE BOLESTI! Tajna je u prirodnim SOKOVIMA koje SAMI pravite! ČISTE CEO ORGANIZAM!

Doktor Maks Gerson bio je nemački doktor koji je tokom tridesetih godina 20. veka razvio teoriju koja nudi rešenje za većinu bolesti koje danas haraju zapadnim svetom. Gerson se inače smatra ocem prehrambenih detoksikacija koje su u poslednje vreme veoma popularne.

Veći deo svog života Gerson je patio od teških migrena, a doktori kojima se obratio za pomoć nisu mogli da mu ponude konkretno rešenje, osim praznih reči utehe da će migrena proći kada pređe petu deceniju života. S obzirom da nije nameravao da i dalje bespomoćno pati i svakodnevno trpiti nesnonse bolove, Maks Gerson je sam počeo da traži lek po svim knjigama i medicinskim dokumentima koju su mu došli pod ruke.

Kopajući po manje poznatim spisima o alternativnoj medicini, Gerson je naišao na rad u kojem se spominje jedna žena koja je migrenu izlečila primenom posebnog plana ishrane, tačnije vegererijanskom ishranom bez soli.

Stres i strah su siguran put u bolest

U početku, Gerson je svoju terapiju koristio isključivo kao lek za migrene i tuberkulozu. Početkom 1928.godine, počeo je sa eksperimentisanjem i razvio je vlastitu metodu za prirodno lečenje hroničnih bolesti, koja se pokazala izuzetno uspešnom u lečenju tumora i raka.

Gersonova terapija zasniva se na čvrstom uverenju da je većina bolesti uzrokovana nakupljanjem toksina u telu, koji se u organizmu gomilaju zbog svakodnevnih životnih stresova i briga. Ovu tezu potvrdili su i brojni svetski naučnici koji već godinama u javnost izbacuju rezultate istraživanja koja pokazuju da je upravo stres glavni okidač za veliki broj oboljenja. Osim toga, Gerson je često upozoravao i na štetnost drugih negativnih emocionalnih stanja poput besa, neraspoloženja, straha i preterane brige koje su siguran put u bolest.

Takođe je verovao da pacijenti sve bolesti mogu lečiti konzumirajući pretežno sirovo voće i povrće, zajedno sa prirodnim sokovima i različitim dodacima ishrani.

Uspešna terapija zahteva potpuni sklad fizičkih i psihičkih funkcija kako bi se postigla kompletna obnova organizma. Strah je izuzetno opasna emocija koja može uzrokovati pojavu ozbiljnih bolesti i drugih zdravstvenih komplikacija. S druge strane, pozitivni osećaji poput nade, ljubavi, hrabrosti, zahvalnosti i duboke povezanosti, svetosti i svrhe života mogu ojačati naš imunitet – izjavio je svojevremeno Maks Gerson.

Tajna je u organskoj ishrani

Maks Gerson bio je među prvim doktorima koji je prepoznao važnost i lekovitost organske hrane koja ne uključuje savremene štetne dodatke poput pesticida i hemijskih đubriva.

Istina, temelj Gersonove terapije za lečenje raka i drugih teških bolesti je vegeterijanizam, ali se smeju koristiti određeni dodaci životinjskog porekla. U principu, svo voće i povrće koje konzumiramo mora biti organsko i sveže, a ukoliko namirnice kupujete u supermarketima, potrebno ih je dobro isprati kako bi se uklonili pecticidi i drugi hemijski zagađivači.

Takođe, dozvoljene su sve vrste voća i povrća osim bobica, oraha, ananasa, avokada i krastavaca. Bobice i ananas mogu izazvati alergijske reakcije, dok su orasi bogati proteinima koji u većim količinama mogu biti štetni. S druge strane, avokado u svom sastavu ima visok procenat štetnih masti, a krastvce je u kombinaciji sa preporučenim sokovima veoma teško probaviti i mogu izazvati stomačne tegobe.

Za razliku od drugih metoda detoksikacije i alternativnih metoda lečenja raka, Gerson je razvio plan ishrane koji ne samo da uklanja simptome određene bolesti, već na vreme leči uzroke većine degenenerativnih bolesti kao što su zasićenost toksinima i nedostatak hranjivih materija u organizmu.

Jelovnik doktora Gersona

Ukoliko se odlučite na ovaj vid ishrane, za veoma kratko vreme uspećete da regenerišete organizam hraneći telo sa sedam do devet kilograma organskog voća i povrća, koje se najčešće konzumira u obliku sokova i to do trinaest čaša dnevno. Na ovaj način, oksigenacija organizma se udvostručuje, a istraživanja su potvrdila da je upravo nedostatak kiseonika u krvi jedan od uzroka mnogih teško izlečivih degenerativnih bolesti.

Doktor Gerson u skoro svim svojim spisima naglašava kao bitno konzumiranje salata od sirovog voća i povrća. Najefikasniji sastojci salate uključuju jabuke, šargarepe, celer, zelenu salatu, brokoli, paradajz, zelene paprike, rotkvice, repu i kupus. Obroci sa krompirom se preporučuju za ručak i večeru, a jednom nedeljno ih mogu zameniti obroci sa smeđim pirinčem.

Za doručak se preporučuje ovsena kaša u koju se može dodati kriške jabuke, papaje ili drugo sveže voće. Med i javorov sirup smeju konzumirati svi osim dijabetičara i osoba koje boluju od hipoglikemije.

Obroci sa krompirom se preporučuju za ručak i večeru, a jednom nedeljno ih mogu zameniti obroci sa smeđim pirinčem. Za večeru se preporučuje lekovita Hipokratova supa, a veruje se da je ovaj recept smislio sam otac medicine pre 2500 godina, prema kojem je i dobila ime.

Potrebni su vam sledeći sastojci:

– jedan koren celera

– jedan koren peršuna srednje veličine

– dve glavice crnog luka

– jedna velika glavica praziluka

– beli luk po želji

– 600g paradajza

– 400g krompira

Navedene namirnice iseckajte i stavite u šerpu pa ih potopite svežom vodom. Kuvajte ih na najjačoj vatri do dva sata, dok povrće ne omekša. Supa se konzumira vruća, i može se držati u frižideru do dva dana.

Ovaj način ishrane dokazano je delotvoran u lečenju visokog i niskog krvnog pritiska, bolesti bubrega, artritisa, multiple skleroze i raka.

Plan konzumacije prirodnih sokova

Osim što je zagovarao vegeterijansku ishranu, dr Gerson je tokom svog istraživanja usavršio i preciznu satnicu pijenja sokova koji su neophodni u detoksikaciji organizma. Potrebno je držati se ovog plana kako bi telo imalo vremena da se navikne i na najbolji način iskoristilo sve hranjive i lekovite materije koje ćete uneti u organizam.

8:00 – Pre doručka popiti čašu svežeg soka od pomorandže

9:00 – Popijte jednu čašu soka od zelenog voća i povrća

10:00 – Čaša soka od šargarepe i jabuke

11:00 – Vreme je za zdravi napitak od šargarepe

12:00 – Ponovo popijte čašu zelenog soka (lisnato povrće)

13:00 – Uz ručak popijte čašu svežeg soka od šargarepe i jabuke

14:00 – Čaša zelenog soka

15:00 i 16:00 – Ponovo popijte čašu soka od šargarepe

17:00 – Opet popijte isceđeni sok od šargarepe i jabuke

18:00 – Zeleni sok

19:00 – Večeru i dan završite sokom od šargarepe i jabuke

Američka doktorka: „Rak me više ne plaši“

Koliko je popularna i uspešna Gersonova metoda svedoče i brojni izlečeni pacijenti širom sveta koji su odlučili da isprobaju Gersonov način ishrane. Na Internetu se mogu pronaći detaljni podaci o uspešnosti ove metode, posebno u lečenju melanoma u ranoj fazi gdje je stopa izlečenja neverovatnih 80-95%.

Lorin Dej, amekička doktorka je pre nekoliko godina i sama bolovala od raka dojke. Danas je živa i potpuno zdrava i redovan je gost televizijskih emisija u kojima svedoči o uspješnosti Gersonove terapije. Čak je bila i gost planetarno populatne emisije "Opra" u kojoj je javnosti predstavila svoju knjigu „Rak me više ne plaši“, a u kojoj hvali Gersonovu metodu i opisuje svoj čudesni put ka ozdravljenju.

Tom prilikom izjavila je da su je doktori nakon dijagnostikovanja raka na neki način već osudili na smrt i tada je došla do zaključka da modernu medicinu problem izlečenja raka i ne zanima previše. Ogorčena nezainteresovanošću svojih kolega za pronalazak lekova za najteže bolesti, Lorin je postala veliki zagovornik alternativnih i prirodnih načina lečenja ove bolesti.

U čast ovog velikog doktora koji je umro 1959. godine, osnovani su zdravstveni centri u Meksiku i Mađarskoj koji danas primaju i uspešno leče pacijente na Gersonov način.

