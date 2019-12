IMAO JE RAK I REKAO NE HEMOTERAPIJI! Dali su mu 3 meseca: Život duguje OVOJ BILJKI, a evo kako da je koristite! (VIDEO)

Kada je Deni Mekdonald (74) iz Irske saznao da ima rak i da će ga verovatno ubiti za tri meseca, odlučio je da ignoriše savete doktora i rekao "ne" hemoterapiji.

Iako su mu predviđali još 3 meseca života, četiri godine kasnije Deni je sjajno zahvaljujući dnevnom protokolu kojeg je usvojio, koji uključuje konzumiranje sokova pšenične trave (mlade pšenice), hranjivu gustu "superhranu" sa raznim neverovatnim zdravstvenim beneficijama.

Deni je postao svestan svog stanja kada je jedan dan ulkus odjednom eksplodirao u njegovom stomaku. Nakon što je prevezen u bolnicu sa farme na kojoj živi, doktori su se borili da suzbiju krvarenje, da bi pritom otkrili kako Deni zapravo ima težak oblik raka želuca koji se proširio po celom telu.

Oni su ga upozorili da je jedini način na koji bi se oslobodio raka, prema njihovom mišljenju, bio prolaz kroz konvencionalno lečenje – hemoterapija i zračenje.

Deni je nakon četiri godine otišao u bolnicu i otkrio im kako je ozdravio zahvaljujući domaćem tretmanu koji uključuje mladu pšeničnu travu.

"Rekao sam doktorima da nisam bio spreman podvrgnuti se toku lečenja kojI su mi predložili", rekao je Deni. "Znao sam da će me ubiti. Oni su bili besni što sam došao do tog zaključka. Moj lični doktor me je upozorio da ću biti mrtav u roku od tri meseca.”

Denijev izbor za korištenje pšenične trave kao tretman za njegov rak zasnivao se na brojnim iskustvima koje je čuo od prijatelja o gotovo čudesnom, lekovitom svojstvu pšenične trave (zelene pšenice).

"Nisam znao šta mogu očekivati, ali sam bio odlučan da idem dalje", priseća se Deni.

"U roku od sedam dana osećaj peckanja koji sam imao je otišao i ja sam se počeo osećati mnogo bolje. Prestao sam da uzimam tablete koje su mi bile propisane i od tada nisam uzeo niti jednu tabletu do dana današnjeg. Mesec dana kasnije bol je potpuno nestala i znao sam da sam na putu oporavka. Pšenična trava je delovala. Napravio sam pravu odluku kada sam odbio savet doktora."

Za kratko vreme vratio je nazad svu težinu koju je izgubio zbog korištenja lekova. Počevši sa samo 28 grama pšeničnog soka dnevno, kasnije je stigao do 200 grama pšenične trave na dan.

"Znam mnogo doktora koji misle da pšenična trava nema kvalitete i sposobnosti za ubijanje raka, ali ja sam živi dokaz to nije istina i da ona funkcioniše", dodaje on.

"I iako mnogi doktori neće priznati javno, ljudi postepeno počinju uočavati prednosti pšenične trave. Ljudi me pitaju kako sam to učinio i mogu samo reći jednu reč, pšenična trava."

Pšenična trava je trava koja se bere pre zrna (plodova) i transformacije u stabljiku zlatnih klasova. Kao mlada biljka, pšenica sastavom više nalikuje zelenom lisnatom povrću nego žitaricama.

Bere se kada je visoka oko 15 do 20 cm kako bi se optimalno iskoristili nutrijenti koji iz zrna prelaze u lišće. Zatim se provodi ekstrakcija i sušenje te nastaje zeleni prah koji se može otopiti u vodi ili dodati raznovrsnim zdravim voćnim i sokovima od povrća.

Razni su se povoljni efekti pripisivali ovome preparatu tokom istorije – od terapije karcinoma i hroničnog umora, preko dijabetesa do povišenog krvnog pritiska, sinusitisa i čireva. Danas pouzdano znamo da predstavlja snažno detoksikaciono sredstvo i izvor antioksidansa te može zaštititi od brojnih bolesti današnjice, ali uprkos tome, pšenična trava se kao lek degradira od strane farmaceutske industrije, ali i zaboravlja.

Posebno se preporučuje kod oslabljenog imuniteta, osobama izloženim povećanim psihičkim i fizičkim naporima, sportistima, nakon operacija i u vremenu oporavka od bolesti, dijabetičarima te kod neredovite i jednolične ishrane.

Mlada pšenica odlično se uklapa u strategiju očuvanja zdravlja na prirodan i ekološki održiv način u svrhu povećanja nivoa životne energije.

