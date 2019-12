Retrospektiva događaja koji su obeležili 2019. godinu

Godina na izmaku bila je izazovna. Neki bi je opisali kao sudar čoveka sa realnošću - koje posledice po planetu ima naše ponašanje. Prirodne nepogode i jak aktivizam protiv klimatskih promena, išli su ruku pod ruku. Svet je širom otvorenih očiju pratio požar u Amazoniji i poplave u Veneciji, ali je i vrlo pažljivo slušao Gretu i apel za očuvanje Zemlje.

2019. godina će biti upamćena po dramatičnim događajima i neverovatnim otkrićima. Ali i po tome da je umetnost ponovo bila tema o kojoj se priča glasno.

Izdvajamo 5 stvari po kojima ćemo se sećati ove godine:

Prva fotografija crne rupe

U ovoj godini javnosti je predstavljena prva fotografija crne rupe, čime je rešena jedna od najvećih misterija čovečanstva!

Fenomen o kom smo donedavno govorili u kontekstu opšte teorije relativiteta i koristili kompjuterske simulacije nagađajući kako crne rupe izgledaju, demisitifikovan je u aprilu ove godine kada su naučnici projekta "Event Horizon Telescope" uz pomoć osam radio-teleskopa širom sveta snimili istorijsku fotografiju. Ona prikazuje centar ogromne eliptične galaksije Messier 87, 55 miliona svetlosnih godina udaljene od Zemlje. Na fotografiji se može videti sjajan prsten koji je nastao zbog savijanja svetlosti u jakom gravitacionom polju crne rupe.

Kriza sa E-cigaretama

Da li znate šta vejpujete?

Svet su ove godine preplavili medijski napisi o bolesti pluća EVALI koja se širila Amerikom. To je nateralo i uvek uzdržanu Melaniju Tramp da javno izrazi zabrinutost zbog sve veće povezanosti tinejdžera i elektronskih cigareta. Istraga i dosadašnji rezultati ukazuju na to da je bolest pluća koju su u početku nazivali misterioznom, zapravo povezana sa zloupotrebom vejping uređaja, odnosno korišćenjem modifikovanih kapsula sa tečnošću za elektronske cigarete sa crnog tržišta. Upravo ovi rezultati naveli su Američku agenciju za hranu i lekove (FDA) da od svih proizvođača duvanskih alternativa zatraži da retroaktivno prođu kroz rigoroznu kontrolu i podnesu joj zahtev za ulazak ili ostanak na tržištu, a ispostaviće se da je jedini proizvodač koji je ovu dozvolu imao u trenutku krize bio Filip Moris. Oni su još 2017. godine predali više od dva miliona strana naučne dokumentacije koja između ostalog pokazuje da IQOS, proizvod baziran na tehnologiji zagrevanja duvana emituje 95% manje štetnih materija u odnosu na dim klasične cigarete. Iako različiti proizvodi, s obzirom na to da e-cigarete funkcionišu po principu zagrevanja tečnosti sa nikotinom, a IQOS po principu grejanja duvana, obe kategorije predstavljaju bolje alternative klasičnim cigaretama ukoliko su zasnovane na naučnim dokazima i odgovorno komercijalizovane, a kriza je samo istakla potrebu dostupnosti informacija o proverenim alternativama.

Požar u Notr Damu

Jedna od udarnih vesti svih svetskih medija i najtvitovaniji događaj u 2019. godini.

"Grad svetla tone u tamnu tugu dok Notr Dam gori”, „Svet plače za Notr Damom“, „Srce u pepelu“ samo su neki od naslova koji su posvedočili o razmerama ove katastrofe.

Čuvena pariska katedrala iz 12. veka zapalila se 15. aprila, najverovatnije nesrećnim slučajem. Na gašenju požara, koji je obuhvatio glavni toranj i veći deo krova, bilo je angažovano preko 400 vatrogasaca koju su vodu ispumpavali iz reke Sene, dok su bespilotne letelice nadgledale štetu. Iako je francuski predsednik istog dana najavio da će se odvojiti sva potrebna sredstva kako bi Bogorodičina crkva u Parizu bila obnovljena, neki od najbogatijih Francuza prvi su dali ogromne donacije i krenuli u akciju prikupljanja novca, kojoj se ubrzo pridružio ceo svet. Za samo dva dana prikupljeno je oko milijardu evra, a posle prvobitnog šoka i velike tuge, ceo svet je pokazao jedinstvo da se očuva deo ne samo kulturne baštine Francuske, već celog sveta, pa je tako predsednik Makron najavio da će čuvena pariska dama povratiti stari sjaj u narednih pet godina.

Porođaj Megan Markl

Još jedan događaj koji je budno pratila ne samo britanska, već i svetska javnost.

Vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl, i princ Hari po prvi put su ove godine postali roditelji, a svi detalji pola deteta, tačnog datuma porođaja i sam porođaj bili su nedostupni javnosti do poslednjeg momenta. To je, kako obično biva, otvorilo prostor za razne spekulacije – od toga da će se vojvotkinja poroditi kod kuće, do glasina koje su se proširile brzinom munje - da je porođaj već obavljen u tajnosti. Čak su i britanske kladionice suspendovale klađenje koje se odnosilo na dan porođaja Marklove nekoliko dana pre nego što se on zaista desio!

Sumnje je podgrejao i sam princ Hari, koji je obnarodovao da će 8. maja posetiti Holandiju, što su mnogi protumačili kao znak da je beba stigla i da su dete i Megan dobro. Javnost je nagađala i o polu i imenu deteta, a britanski mediji su, vođeni željom nacije, pisali da bi naslednica Megan i princa Harija trebalo da nosi ime Grejs Dajana. Ipak, Megan je u prisustvu supruga rano ujutru 06. maja u luksuznoj bolnici Portland na svet donela dečaka, a mali Arči Harison, od ovog maja sedmi je po redu za nasledstvo britanskog trona.

Film Džoker

Film koji je nesumnjivo obeležio ovu godinu, izazivajući brojne polemike i kontroverze.

Svetsku premijeru imao na Venecijanskom festivalu, gde ga je publika pozdravila osmominutnim aplauzom. Nakon toga, film je počeo da se prikazuje u bioskopima širom sveta, obarajući sve rekorde - za prva tri dana prikazivanja u SAD film je zaradio 96 miliona dolara, što je gotovo dvostruko više u odnosu na budžet, dok se u svetskim okvirima ta cifra popela na fantastičnih 248 miliona dolara.

I kao što se očekivalo, priča o najpoznatijem Betmenovom neprijatelju i jednom od najvećih zlikovaca američke popularne kulture, izazvala je brojne kontroverze. Film prati transformaciju Džokera iz depresivnog, turobnog komičara u nasilnika, a sirove, uznemirujuće i upečatljive scene nasilja naterale su publiku širom sveta da napušta biskopske sale i pre kraja projekcije. Neki su čak tražili da se bioskopsko prikazivanje filma zabrani, optuživši ga da promoviše nasilje, pa čak da poziva na masovno ubijanje.

Ipak, film reditelja Toda Filipsa prvo je filmsko ostvarenje R-rated (zabranjeno za mlađe od 17 godina, osim ako nisu u pratnji roditelja ili staratelja) koje je zaradilo milijardu dolara i koje se kao takvo našlo na top listi 10 najprofitabilnijih filmova u istoriji kinematografije. Film je nakon svetske premijere ovenčan Zlatnim lavom za najbolji film, a prema kvotama na američkim kladionicama, maestralni Hoakin Finiks bio je glavni kanditat za Oskara u kategoriji glavne muške uloge i pre nego što je film prvi put prikazan.

