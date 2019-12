ALMIRA SE SVAKOG JUTRA TRLJA PEŠKIROM NATOPLJENIM SOKOM OD ĐUMBIRA: Kada budete čuli zbog čega i vi ćete raditi ISTO!

Almira Osmanović, bivša prvakinja baleta, danas pedagog, svaki dan vodi brigu o zdravlju, a osmeh joj pritom ne silazi s lica! Obožava životinje, ne jede meso i uživa u svojim jutrima. Ovo su zdrave navike kojih se svakodnevno pridržava.

1. Pravilno disanje

Buđenje i jutro ima posebnu energiju i ono je osnova našeg dana. Uvek se probudim nešto ranije nego što bi trebalo, kako bi mi ostalo dovoljno vremena za nežno rastezanje u krevetu i jutarnje disanje. Pravilnim disanjem podstičemo oslobađanje toksina iz organizma, regulišemo probavu, podstičemo alkalno-kiselu ravnotežu i osnažujemo imunitet i to sve besplatno!

2. Vežbanje je obavezno

Vežbanje mi je obavezan jutarnji ritual. Moji treninzi zavise od mog raspoloženja tako da kombinujem svašta nešto: qi gong, do in, jogu, 5 Tibetanaca, teretanu, ples, jogu na svili....

3. Jutarnje tuširanje

Obavezno tuširanje uz nežno pevušenje nakon svega, često, pogotovo zimi i trljanje peškirom natopljenim sokom od đumbira za buđenje i pokretanje cirkulacije.

4. Zdrav doručak

Doručak je nešto što nikad nisam preskočila u svom životu. Ako sam u mogućnosti to će biti miso supa, neka topla kaša od žitarica, kuvano povrće ili voće (zavisno od godišnjeg doba), ponekad smuti ili neki zdravi namaz na hleb koji je napravljen od celovitog brašna i to sve uz šolju zelenog čaja. Proizvoda iz pekare nema na mojoj trpezi!

5. Povezanost sa prirodom

Boravak u prirodi, hodanje, kretanje na svežem vazduhu, ponekad bosonoga s dodirom trave su najjednostavniji način za smanjenje stresa. Volim tu vrstu povezanosti sa svime što me okružuje.

6. Makrobiotička ishrana

Ishrana i način življenja prema makrobiotičkim načelima, moj je stil života već petnaestak godina. Ipak, bez obzira da li smo mesožderi, vegetarijanci ili vegani, mišljena sam da moramo paziti koji kvalitet namirnica kupujemo i unosimo u sebe. Ja to obavljam u prodavnicama koji mi nude organski uzgoj i to popraćen adekvatnim sertifikatom.

7. Druženje sa prijateljima

Druženje sa porodicom i dragim prijateljima, takođe je važan faktor za moj psiho fizički sistem. Bez obzira na vrlo često prenatrpan raspored, uvek ću naći vreme i za taj deo.

8.Ljubav prema životinjama

Kao što volim društvo ljudi i dece,tako volim da budem okružena i životnjama. One me ispunjavaju mirom i neizmernom srećom, tako da je i to jedan od razloga zašto ne jedem meso. Ljudi se neretko vrlo nehumano ponašaju prema njima, a one ne mogu da traže pomoć, tako da često "uskočim" u neku akciju koja ih može zaštititi.

9. Pedagoški rad

Već dugi niz godina predajem "Scenski pokret" studentima glume i solo pevanja, bavim se pedagoškim radom i sa plesačima. To vreme provedeno s mladim ljudima mi je neprocenjivo i daje mi neku dodatnu vitalnost

10. Optimizam je moja deviza

Osoba sam kojoj je optimizam, popraćen smehom i veseljem, glavna vodilja kroz život. Nikada nisam i neću odustati od takvog načina razmišljanja!

