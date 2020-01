HIPOKRATOVA ČORBA JE STARA 2.500 GODINA, DIZALA BOLESNIKE IZ POSTELJE! Jača imunitet i izbacuje otrove, a ovo je TAJNA

Muče vas alergije, stalno ste prehlađeni, borite se sa raznim virusnim i bakterijskim infekcijama, malaksali ste i premoreni? Sve su to znaci da vam je imunitet oslabio. A to nije dobro, jer je on prva i najvažnija linija odbrane našeg tela od svih štetnih uticaja kojima smo svakodnevno izloženi. I najviše nam je potreban baš u one dane kada svi oko nas kijaju i kašlju. Zato je vrlo važno osnažiti ga, a u tome će vam pomoći čuvena Hipokratova čorba.

Priča kaže da je još pre 2.500 godina čuveni starogrčki lekar Hipokrat osmislio čorbu koja je bolesnike doslovno dizala iz postelje. Napravio ju je tako da jača imunitet i izbacuje otrove, pa se od davnina zna koliko je blagotvorna za naše telo. Tajna je u kombinaciji povrća.

foto: Profimedia

Tajna ove vrlo jednostavne, a lekovite čorbice, koju je tridesetih godina prošlog veka proslavio nemački lekar Maks Gerson, jeste u pravom odabiru i kombinaciji povrća, tačnije nutrijenata koji čiste telo od otrova, jačaju imunitet i čuvaju od mnogih bolesti, pa i onih najtežih.

Tako crni luk, koji obiluje vitaminom C i selenom, podstiče rad imunosistema, a beli luk, od davnina poznat kao prirodni antibiotik, pomaže kod raznih upala, visokog krvnog pritiska, reumatskih tegoba, bolesti srca i jetre. Tu su i krompir, poznat kao dobar prijatelj zdravlja, i paradajz, bogat likopenom, koji takođe čuva imunosistem.

Hipokratova čorba je posebna i jer obiluje kalijumom, a u njoj nema natrijuma, to jest soli. Uz to, sprema se vrlo lako i jeftina je, pa se što pre uhvatite za kecelju i šerpu i napravite je i za sebe i za ukućane.

Kako se pravi

Potrebno je

1 srednji koren celera, 1 srednji koren peršuna, 2 srednje glavice crnog luka, 1 veći praziluk, 5 čenova belog luka, malo peršunovog lista, 600 g paradajza, 400 g krompira, po želji lovor, korijander, kapar, kim, komorač, muskatni orah, ruzmarin, šafran, žalfija, majčina dušica (druge začine izbegavajte da ne ponište dejstvo čorbice)

Priprema

Povrće dobro operite, isecite na kockice, stavite u veliki lonac, da nije aluminijumski, pa nalijte vode da ogrezne. Zagrejte do ključanja, pa kuvajte na tihoj vatri do dva sata, dok ne omekša. Vodu ne dolivajte tokom kuvanja, a lonac držite poklopljen. Pred kraj ubacite beli luk i začine, a gotovu čorbicu propasirajte po želji. Konzumirajte jednu do dve porcije na dan. Čorbicu čuvajte u frižideru najduže 48 sati, a pred naredno serviranje nemojte podgrevati, već držite na sobnoj temperaturi oko pola sata.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Žena/Foto: Profimedia

Kurir