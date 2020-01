PROVERITE IMATE LI KRVNI UGRUŠAK DOK NIJE KASNO! Ovih 6 simptoma ukazuju na OPASNOST, odmah kod lekara!

Prilikom povreda sasvim je normalno da dođe do zgrušavanja krvi jer se na taj način sprečava dalji njen gubitak i podstiče se zarastanje rana. Ipak ukoliko osoba pati od prekomernog zgrušavanja krvni to može biti opasno jer može dovesti do tromboze.

U tom slučaju se kod tih osoba stvaraju krvni ugrušci koji začepe krvne sudove a to može dalje dovesti do fatalnih posledica kao što su srčani i moždani udar.

Ovo su neki od simptoma ovog stanja:

Bolovi u nogama mogu ukazivati na ovo stanje. Osim toga javljaju se grčevi. Neobjašnjivi kašalj, kašalj koji traje dugo vremena bez određenog razloga, može ukazivati na krvne ugruške.

Bolovi u grudima, otežano disanje mogu ukazivati na prisustvo krvnog ugruška u predelu pluća, osim toga može ukazivati i na ostale srčane tegobe. Vrtoglavica je još jedan od simptoma.

Kratkoća daha, bolovi pri dubljem udisaju, nemogućnost dubokog udisaja, su takođe pokazatelji ovog stanja.

Oticanje nogu je još jedan pokazatelj, a krvni ugrušci dovode do tromboze i sprečavaju normanlu raspodelu kiseonika prema organima.

Crvene pruge, linije na koži su veoma čest simptom ovog stanja.

Ukoliko uočite neki od ovih simptoma, obavezno što pre posetite lekara i ni po koju cenu nemojte da ih zanemarujete.

