RAK GRLIĆA MATERICE JE MOGUĆE SPREČITI AKO SE REAGUJE NA VREME! Ovo su simptomi koje NE SMETE ignorisati!

Pravo na preventivni pregled iskoristi samo osam do deset odsto žena u Srbiji, 90 odsto odlazi kod lekara tek kad oseti tegobe. Kada ste vi poslednji put bile kod ginekologa?

U svetlu 13. godine zaredom Evropske nedelje borbe protiv raka grlića materice, a koja se i u Srbiji održava od 20. do 26. januara, Lena se još jednom pridružuje kampanji podizanja nivoa zdravstvene kulture žena i znanja o ovoj bolesti i njenoj prevenciji.

Kako otkriti najčešći karcinom kod žena (posle karcinoma dojke) i uvrstiti se u listu razvijenih zemalja kod kojih je ova opaka bolest već otišla u istoriju, specijalno za čitateljke Lene govori dr Bojana Milošević, specijalista ginekologije i akušerstva, koordinator Kancelarije za skrining raka grlića materice Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". - Žene treba da znaju da je ovo izuzetno podmukla bolest - pravo lice pokazuje tek u poodmakloj fazi, posle dugog niza godina. Međutim, promene na grliću mogu da se uoče na vreme, u premalignoj fazi, što ginekolozima, ali pre svega samoj ženi, ostavlja prostor za uspešno lečenje. Zato za redovne ginekološke preglede svaka žena mora da izdvoji vreme.

ŠTO RANIJE, TO BOLJE Kada treba započeti s pregledima? - S redovnim pregledima treba započeti u prve tri godine posle početka seksualne aktivnosti, najkasnije u 21. godini. Važno je znati da svaka osoba nežnijeg pola od 15 godina ima zakonsko pravo na preventivni pregled jedanput godišnje.

Šta pregled podrazumeva? - Zbog neredovnih pregleda stope obolevanja i smrtnosti od ove bolesti su kod nas i dalje visoke, među najvišima u Evropi. Preporučuje se bar jedna kolposkopija godišnje i Papanikolau bris - to može da im sačuva život. A kada bi sve žene poslušale ovaj savet, bolest bi i kod nas mogla da bude iskorenjena.

Kako se vrši pregled? - Treba naglasiti da kratko traje i da je bezbolan, a spada u domen preventivne medicine. Sa površine grlića materice uzima se bris koji se u laboratoriji analizira pod mikroskopom u potrazi za izmenjenim ćelijama na grliću materice. Ako je sve kako treba, naredna kontrola je za godinu dana, netipične promene zahtevaju češću kontrolu.

USPEŠNO OTKRIVANJE - IZLEČENJE Da li može da se utvrdi rana faza nastanka karcinoma? - Papanikolau testom, koji je u upotrebu ušao 1960, spaseni su mnogi životi jer on omogućava utvrđivanje rane faze nastanka karcinoma. To nije kancer, već tzv. faza atipije, a testom se otkriva da li postoji mogućnost da nastane malignitet. Zato je i važno da ga sve žene redovno obavljaju jer je u ovoj fazi bolest 100 odsto izlečiva. Inače, procedura uzimanja brisa se može uraditi uz overenu zdravstvenu knjižicu, a tokom procesa organizovanog skrininga besplatna je i za one žene koje nemaju zdravstveno osiguranje. Uspešnim skriningom na vreme se otkrije osam do 10 premalignih promena na grliću.

Postoje li situacije kad žene ne mogu na testiranje? - Važno je samo da žene nisu u fazi krvarenja kad idu na testiranje.

Šta je još važno da znaju? - Neposredno pre testiranja ne treba imati seksualne odnose i ne treba koristiti vaginalete.

Kako se rešavaju početni problemi? - Obično se sve završava veoma blagom intervencijom, koja ne zahteva operaciju i ležanje u bolnici, a koja podrazumeva samo skidanje promena s grlića. To je jednostavna intervencija u ambulantnim uslovima.

I OVO TREBA ZNATI Šta se događa ako žena zakasni na pregled? - Kada već nastane malignitet, pacijentkinje se operišu, uklanjaju se organi koji su zahvaćeni bolešću. Nažalost, mnoge žene se kasno javljaju ginekologu, čekaju znake bolesti koji se javljaju kada već može da bude kasno za izlečenje.

Da li u sprečavanju bolesti može da pomogne vakcina? - Zemlje koje su uvele vakcinaciju protiv izazivača ovog kancera, HP virusa, imaju trend smanjenja obolevanja i umiranja. Vakcine koje su registrovane u Srbiji sadrže karakteristične module (antigene) najopasnijih tipova virusa - 16 i 18. Međutim, RFZO ne pokriva troškove ove vrste vakcinisanja.

Na šta još treba da obrate pažnju? - Žene moraju da znaju da je obavezno lečenje "bezazlenih" ranica i drugih dobroćudnih promena, da se ne predaju razmišljanjima i da će bez posledica proći upala grlića materice.

FAKTORI RIZIKA - rano stupanje u seksualne odnose - česta promena partnera - nekorišćenje kondoma - loš socio-ekonomski status žene - žene obolele od polno-veneričnih bolesti - veliki broj porođaja

PREVENCIJA JE SPAS Rak grlića materice u brojnim zemljama danas pripada istoriji jer postoji razvijena svest o značaju primarne i sekundarne prevencije. Prema broju obolelih žena Srbija je četvrta u Evropi, posle Rumunije, Litvanije i Bugarske, a prema broju smrtnih slučajeva treća, posle Moldavije i Litvanije. U Pirotu je 2016. godine bilo pozvano 5.378 žena na preventivne preglede i - sve su se odazvale. Kruševljanke i Novosađanke takođe u velikom broju odlaze na skrining, ali Beograđanke i pripadnice lepšeg pola iz drugih gradova debelo zaostaju. Dajte lični primer, otiđite na pregled, 100% odazvanih može da znači i 100% zdravih žena. Lepo je biti među njima!

ZNACI BOLESTI - krvarenje između ciklusa - krvarenje posle seksualnog odnosa (oskudno) - veoma pojačan sekret ŠTA JE SKRINING? Masovno pozivanje ciljne populacije bez simptoma na testiranje, s ciljem da se identifikuju osobe pod visokim rizikom za nastanak maligniteta, a praćeno kontrolom kvaliteta i izveštavanjem je skrining. Kod žena ne omogućava samo otkrivanje raka grlića materice već i prekancerogene promene kojih žena može da se reši u samo jednom danu jer ne zahtevaju bolničko lečenje.

UZROK HUMANI PAPILOMA VIRUS (HPV) Jedna od retkih malignih promena kojoj se zna uzrok je rak grlića materice. To je HPV. Svako ko je seksualno aktivan može da dobije HPV, a posle ulaska u ćeliju do razvoja raka prođe od osam do 10 godina. U tom periodu ćelije zaražene virusom prolaze kroz premaligne promene koje se, ako redovno idete na preglede, lako identifikuju papatestom i brzo rešavaju. Zapamtite, nema karcinoma bez HPV (80 različitih serotipova), ali ima HPV bez onkološkog ishoda!

