6 STVARI KOJE TREBA DA ZNAMO O PM-10 ČESTICAMA KOJE NAS TRUJU! Prodiru u pluća, a maska nam ne pomaže! Evo šta nam treba

Nije više novost da je zagađen vazduh u Beogradu, Valjevu, Kosjeriću, Nišu, a jedan od najčešćih indikatora je visoka koncentracija suspendovanih PM-10 čestica. Ovo je šest stvari koje bi trebalo da znate o ovom zagađivaču.

Veličina PM-10 čestice su dobile naziv po svojoj veličini – one imaju manje od 10 mikrometara. Radi poređenja, ljudska dlaka je široka oko 100 mikrometara. I dok se krupnije čestice zadržavaju, na primer u nosu, ove čestice prodiru u pluća.

foto: Profimedia

Sastav čestica PM-10 čestice mogu biti različitog sastava, a zajednička im je samo veličina. One su smeša dima, čađi, prašine i kiseline uz teške metale.

Kvalitet vazduha Kada je koncentracija ovih čestica u vazduhu između 0 i 20 mikrograma po metru kubnom, kažemo da je kvalitet vazduha odličan, a dobar je dok ne prelazi 40 mikrograma. Do 50 mikrograma vazduh je prihvatljiv, a preko toga kažemo da je vazduh zagađen.

foto: Profimedia

Ako je koncentracija čestica preko sto mikrograma, što se često dešava u Srbiji, kažemo da je vazduh jako zagađen.

Brojni zdravstveni problemi Duga je lista zdravstvenih problema do kojih može da dovede udisanje PM-10 čestica. Može da dođe do apsorpcije otrovnih materija u krvi (na primer, cinka), do alergijskih reakcija, bakterijskih i gljivičnih infekcija, fibroze, respiratornih problema...

Hirurška maska ne pomaže Hirurške maske nisu od pomoći u borbi protiv PM-10 čestica, ali nano-maske jesu. Nano-maski, međutim, nema u prodaji.

foto: Profimedia

Izvori zagađenja Brojni su izvori ovih čestica – od termoelektrana do automobila. Tu su, naravno, i prirodni izvori, poput šumskih požara i polena. I puder za lice može biti jedan od zagađivača.

foto: Profimedia

Kurir.rs/RTS

Kurir