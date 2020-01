OPASNO JE ZADRŽAVATI MOKRAĆU! Ne trpite predugo, odmah idite u TOALET! Evo šta može da vam se desi ako ODLAŽETE!

Neka vam ne pređe u naviku Rastezanje mišića oko prepune bešike dovodi do ispuštanja mokraće, ali i do njenog vraćanja ka bubrezima, što nije nimalo dobro

Redovno mokrenje je izuzetno važno jer bubrezi preko mokraće ispiraju otpad iz krvi i ta tečnost završava u bešici.

Dok su u njoj jedna do dve šoljice tečnosti, to je podnošljivo, međutim, ako vam zadržavanje mokraće pređe u naviku i zadržavate je duže vreme, može doći do rastezanja bešike, koja će tako moći da zadrži i više tečnosti.

Mišići popuštaju zbog preopterećenja

Jedna studija pokazala je da prezaposleni ljudi, koji zbog posla često odlažu odlazak u WC, neretko imaju bešike čak dvostruke veličine u odnosu na kapacitet normalne. To svakako znači da mokraću nipošto ne bi trebalo tako zadržavati, jer nije samo bešika ta koja u ovakvoj situaciji pati.

Tako se rastežu i vrlo važni mišići na ulazu bešike, koji sam ulaz u bešiku drže zatvorenim da mokraća ne bi izlazila iz nje. Dakle, ako ih stegnete, zadržaćete mokraću, ako ih opustite, mogla bi da procuri, ali ako se ti mišići preterano opuste, to može dovesti do trajne nemogućnosti zadržavanja mokraće. To je redak problem, ali može dovesti i do nekih opasnih situacija.

Opasnost od bakterija

Na primer, uz manju kontrolu, može doći do puštanja urina iz bešike koja je prepuna pre nego što dođe vreme za pražnjenje u WC-u. Ne samo da će to dovesti do potrebe za češćim mokrenjem zato što će se bešika brže puniti već može dovesti i do poremećaja koji se naziva urinarna retencija - stanje kod kog možete završiti s velikom količinom urina koja predugo ostaje u bešici.

Kako je bešika, zapravo, topla mokra kesica puna otpada, tako može postati plodno tlo za razvoj brojnih bakterija.

Štaviše, ako zadržavate previše urina, on može početi da se vraća ka bubrezima, što može dovesti do problema u njihovom radu, pa čak i do smrtnih posledica. Dobra vest je da je verovatnije da će vam mišići popustiti i da ćete se jednostavno upiškiti pre nego što bešika zaista dođe u to stanje. Ali zato smanjite mogući rizik i idite u toalet na vreme!

Dakle, jasno da se nećete ustati na pola filma u bioskopu i neće vam biti ništa ako povremeno zadržite mokraću na kratko vreme, ali to nikako ne bi trebalo da vam postane navika.

